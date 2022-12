Magazinul „autentic românesc” al Olguței Vasilescu, aproape de închidere. Inaugurat cu fast în iulie, pe minus în decembrie

La eveniment la au participat primarul Lia Olguța Vasilescu, Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj, Alin Mărăcine, directorului SC Piețe și Târguri, și mulți primari din județul Dolj.

La acel moment, Lia Olguța Vasilescu anunța că „în această piață se vor comercializa doar produse 100% românești la prețuri accesibile pentru consumatori.”

„Aici am vrut să fie altceva. Să fie frumos, în primul rând, să fie ieftin, amintind că adaosul este de 5%. Am discutat cu domnul director de la Piețe și am stabilit că nu ne interesează să facem profit, ci să arătăm că producătorii români pot aduce marfă competitivă, de calitate, doar că trebuie ajutați.

Sursa: PressHUB Etichete: , , Dată publicare: 28-12-2022 12:28