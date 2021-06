Lumea fotbalului, alături de Christian Eriksen: Reacții după incidentul de la meciul Danemarca - Finlanda

"Este doar un joc. Avem nevoie de fiecare secundă şi avem pasiune, dar sunt chestii care nu contează. Sănătatea este cea mai importantă. Bucură-te de ce ai în viaţă şi fii binecuvântat. Este un mare şoc şi toţi trebuie să ne gândim la asta", a declarat spaniolul Cesc Fabregas, pentru BBC, notează News.ro.

Inter Milano, Tottenham Hotspur, fostul club al lui Eriksen, Alisson Becker, portarul de la Liverpool, forul galez de fotbal sau Marcus Rashford sunt printre cei care au transmis mesaje de însănătoşire.

Şi fotbalistul Fabrice Muamba, care a suferit un atac de cord pe teren în 2012, s-a rugat pentru Eriksen.

Praying for you Eriksen! ????????

Forza Chris, all of our thoughts are with you! ????