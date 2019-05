LOTO 6 din 49, 2 mai 2019. Care sunt numerele câștigătoare

Loteria Romana

LOTO 6 din 49, 2 mai 2019. Joi, 2 mai, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

LOTO 6 din 49, 2 mai 2019. Rezultatele extragerii de joi

LOTO 6/49: 48, 7, 34, 40, 33, 46

JOKER - 40, 3, 16, 1, 37 + 14;

NOROC PLUS - 3 9 8 5 4 5

NOROC: 1 0 7 4 5 1 2

SUPER LOTO 5/40 - 34, 11, 22, 30, 2, 25;

SUPER NOROC - 0 7 6 2 2 4

La Loto 6 din 49, la categoria I, se inregistreaza un report de peste 20,6 milioane lei (peste 4,33 milioane euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,7 milioane lei (peste 563.000 euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 8,7 milioane lei (peste 1,82 milioane euro), in timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 351.000 lei (peste 74.000 euro).

Jocul Noroc Plus are, la randul sau, un report de peste 46.800 lei, la categoria I.

La Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 306.000 lei (peste 64.000 euro).

