LOTO 6/49. Loteria Română continuă seria extragerilor la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele extrase duminică, 21 ianuarie 2018.

LOTO 6/49. Numerele extrase duminică, 21 ianuarie 2018:

Loto 6/49: 47 35 17 33 23 11

Joker: 43 9 16 36 32 + 8

Noroc Plus: 660505

Loto 5/40: 34 6 27 39 18 23

Super Noroc: 357113

Noroc: 9113154

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 6,55 milioane de lei (peste 1,40 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,37 milioane de lei (aproximativ 295.000 de euro).

In urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,78 milioane de lei (aproximativ 3,2 milioane de euro). La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 47.500 de lei (peste 10.000 de euro).

Loto 5/40 inregistreaza, la categoria I, un report de aproximativ 180.000 de lei (peste 38.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 111.000 de lei (aproximativ 24.000 de euro).

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer