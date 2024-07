Locul din București asaltat de oameni imediat după apus. Unde au găsit puțină răcoare după arșița din timpul zilei

În timp ce unii au zăbovit prin parcuri, pe malul lacurilor, alții s-au bucurat de spectacolul oferit de fântânile din Piața Unirii.

Cert este că au ieșit din case având un țel comun. Împinși de aceeași dorință arzătoare, nu puțini au fost bucureștenii care au pornit la plimbare prin oraș după lăsarea întunericului.

În Piața Unirii, unde fântânile fac spectacol în această perioadă, a fost forfotă mare.

„Profităm și de puțină răcoare, după o zi caniculară. Sufocantă, fără discuție, la 40-41 de grade... n-avem cum, decât cu aer condiționat, hidratare și ne protejăm cât se poate de soare”, a spus o femeie.

Femeie: „E un aer plăcut. Un pic mai respirabil”

Bătrână: „Am ieșit și noi din cauza căldurii”.

Femeie: „Plăcut la ora aceasta. A fost îngrozitor de cald”.

Fie ca au stat pe bănci ori la mică distanță de apă, toți s-au bucurat de aerul mai puțin fierbinte.

Un tânăr întors de la studii din Olanda în urmă cu o săptămâna povestește cât de greu i-a fost să dea piept cu arșița: „Am ars, am luat foc zilele astea, dar m-am bucurat foarte mult când am stat în casă la aerul condiționat și am încercat să ies mai pe seară. Dar în general cât am fost în oraș am ars în saună. E suportabil, e plăcut la ora asta. În parc, lângă apă, frumos, ne place”.

Doborâți de caldură, unii s-au îmbrăcat mai sumar.

Nici printre blocuri nu a fost liniște până târziu în noapte. Oamenii au ieșit din apartamentele încinse și s-au bucurat de temperaturile mai ușor de suportat decât în timpul zilei.

Cum aparatul de aer condiționat este arma multora, unii se gândesc deja la prețul pe care îl vor plăti.

