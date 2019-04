Locul "blestemat" din Paris unde a murit tânăra româncă. Câţi oameni au mai pierit acolo

O româncă de 23 de ani a sfârşit tragic la Paris în timp ce iubitul îi făcea o poză cu turnul Eiffel.

Tânăra a căzut de la peste 12 metri înălţime sub privirea îngrozită a celui care o fotografia. Se aflau în zona Trocadero, acolo unde mii de turişti se străduiesc zilnic să surprindă cel mai bun cadru cu turnul parizian. Cei doi erau într-o escapadă romantică şi plănuiau să se căsătorească.

Iulia şi Andrei trăiau o frumoasă poveste de dragoste de 7 ani. S-au cunoscut în liceu, iar Andrei plănuia să o ceară în căsătorie. Fata terminase la Cluj facultatea de business şi din primul ei salariu i-a făcut cadou iubitului o excursie la Paris.

Au urcat amândoi la lăsarea serii pe acoperişul clădirii din grădinile Trocadero, acolo unde mii de turişti se înghesuie zilnic să facă fotografii cu Turnul Eiffel. Însă Iulia a făcut un pas în spate şi a căzut de la peste 12 metri înălţime.

Iubitul tinerei românce descrie ultimele clipe ale acesteia

Andrei Răzvan, iubitul fetei: “Noi am mers acolo sus, unde toată lumea mergea, stătea multă lume la coadă, erau vreo cinci mii de oameni. Erau nişte stâlpuleţi care nu erau asiguraţi, lumea se urcă pe ei şi făcea poze cu turnul. Eu i-am făcut câteva poze, ea s-a uitat la ele, a zis să îi mai fac câteva, s-a dus înapoi şi cred că s-a dat mai departe să nu mai fie cineva în poza şi am auzit hiiii... A căzut, era jos, când am ajuns la ea respira, am chemat ajutoare, ceva martor a chemat ajutoare.”

Iulia s-a stins la spital după câteva ore.

Andrei Răzvan, iubitul fetei: “Aveam în plan să o cer în căsătorie, urma să mai mergem în Dominicană, acolo plănuiam să o cer. Visa să fie mămica de tânără şi să aibă o nuntă de o mie persoane. Au deconectat-o de la aparate înainte ca părinţii care au ajuns imediat a doua zi dimineaţă să-şi dea acordul. Ne-au cerut şase mii de euro spitalizare pentru 24 de ore, dar ea a stat foarte puţin în spital şi abia după ce familia a contactat un avocat au redus din sumă.”

Copleşit de cele întâmplate, iubitul Iuliei a scris pe pagina de Facebook: “Paris, oraș blestemat! Mi-ai răpit tot ce aveam mai drag pe lumea asta...”

Constantin Bodea, tatăl fetei: “Noi vrem să facem toate demersurile să nu mai treacă nimeni prin aşa ceva. De la spital ne-au zis că numai în ultima perioadă cinci oameni au murit în acelaşi loc, turişti toţi. Pentru că Iuliei îi plăcea să ajute, o să deschidem o fundaţie în numele ei, să ajutăm copii şi familii sărace, ea îi ajuta foarte mult pe alţii.”

Iulia a fost înmormântată în Gilău, iar apropiaţii i-au adus mii de flori pentru a-şi lua rămas bun.

