Litoralul s-a golit de petrecăreții veniți de 1 Mai, dar le-au luat locul cei care petrec Paștele

Pe acorduri de chitară, la un foc de tabără, câțiva tineri au încins și un grătar.

-Scoate grătarul

-Ce puneţi pe el?

-Cârnaţi, mici, avem mici...

Alții și-au improvizat un bar şi şi-au pregătit cocktailurile direct pe plajă. Șirul de nopți albe i-a stors de energie pe mulți, dar chiar şi aşa, în cluburi s-a dansat încontinuu.

Fată: „Sunt pe vibe aici în Vamă. E extraordinar, e prima dată când vin aici şi nu mi s-a luat după cinci zile.”

În Mamaia, în unele localuri au avut loc petreceri extravagante, cu animatori, acrobați și focuri de artificii.

În schimb, sunt destui cei pentru care vacanța abia a început.

Tineri: „Steve și Mitch! Am venit ieri. Am zburat de la Londra până în București, trei ore până la Constanța și am venit. Un sfat de la mine: Trăiți-vă viața!”

Bărbat: „Cu mielul în portbagaj, băgat la baiț și pus la un grătar. Așa am venit pregătiți, cu bucăţele de acasă: cu brânză, cu cârnați, cu miel, cu tot ce trebuie.”

Pentru că sunt la mare și urmează zile cu mese grele, unii s-au abătut prin port, pentru o porție de pește.

-Ce mâncați astăzi?

-Salată Caesar și ceva pește, care să fie mai ușor înainte de Paște.

După o zi cu vânt şi un cer plin de nori pentru prima zi de Paște, meteorologii anunță soare și 18 grade Celsius în termometre.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: