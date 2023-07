Litoralul e atât de aglomerat, că nu mai ai loc nici să calci pe plajă. Odată cu numărul turiștilor, au explodat și prețurile

Duminică, dăm o fugă la Costinești, stațiune de care ar trebui să se țină departe cei care au frică de multimi. Este, pur și simplu, cotropită. În multe locuri, pare că a dispărut nisipul.

Costineștiul este preferatul tinerilor care nu au bani mulți de dat, însă au suficient timp liber cât să meargă din club în club.

”Tânăr: E foarte frumos aici, sunt foarte multe femei, băutură și sunt cu prietenii mei.

Reporter: Mergi în cluburi?

Tânăr: Da, am mers, numai la 6 dimineața am ajuns”.

”Reporter: Cum vă simțiți?

Bărbat: Foarte bine. Am fost la Venus, acum am dat o fugă și pe aici, e super.

Reporter: Cu ce vă răcoriți?

Bărbat: Un frappe, o bere, o înghețată”.

Într-o zi fierbinte ca aceasta, pare că s-a mutat toată România la mare. Pe nisip, calci peste oameni, iar în apă îți dai coate.

”Nu prea găsim locuri, dar e foarte frumos”

Era atât de aglomerat duminică pe plaja din Costinești, că abia reușești să găsești porțiuni libere pe unde să treci. Cei mai mulți dintre oameni au vrut să fie cât mai aproape de mal și au așezat cearceaful chiar lângă apă.

Cei care nu au făcut noapte albă, au fost primii la plajă. Știau că nu sunt destule șezlonguri în raport cu cererea.

Tânăr: ”E plăcută, aglomerație, apa un pic cam rece, este ok. Este și normal să fie aglomerat, suntem în plin sezon. Nu am mai găsit șezlong, ieri am vrut să îmi iau pat și nu am găsit nici șezlong, nici nimic”.

”Reporter: Ți s-a părut aglomerat?

Tânăr: Da, nu prea găsim locuri, dar e foarte frumos”.

Marea s-a mai calmat și este prietenoasă, așa că salvamarii i-au lăsat pe turiști să se bucure în voie de vacanță.

Nicolae Serafim, șeful salvamarilor din Costinești: ”Acum este marea liniștită, chiar dacă nu ne ascultă, mai închidem și noi ochii, îi lăsăm să treacă, dar îi supraveghem, nu fluierăm, dar e marea asta liniștită și vremea frumoasă”.

Deși în Costinești sunt în general cele mai mici prețuri de pe litoral, de când am intrat pe vârf de sezon, lucrurile s-au schimbat, și nu în bine.

Cea mai căutată mâncare pe litoral este shaorma

Dacă vreți să închiriați un șezlong, o să dați 50 lei. Berea la pahar este 8 lei, un frappe 18, iar limonada 20.

”Reporter: Cum vi s-au părut prețurile?

Bărbat: Mari.

Reporter: Cât costă un șezlong de exemplu?

Bărbat: 50 lei, pentru salariile noastre, foarte mari.

Reporter: Vi se pare aglomerat astăzi?

Bărbat: Foarte aglomerat.

Reporter: Vă deranjează aglomerația?

Bărbat: Da.

Reporter: De ce?

Bărbat: Am copil mic și trebuie să fiu cu ochii pe el”.

La ora mesei, toate terasele au fost sub asediu. O pizza medie costă 30 lei, iar o porție de hamsii 12 lei. Cea mai căutată rămâne însă shaorma cu de toate.

”Reporter: Ce ți-ai luat pentru masa de prânz?

Tânăr: Trei shaorma mari.

Reporter: Le mănânci pe toate trei?

Tânăr: Nu, le iau pentru prieteni. Una dintre ele eu și restul prietenilor”.

Potrivit estimărilor a fost primul sfârșit de săptămână cu peste 100.000 de turiști pe litoral. S-au cazat în general la Mamaia, Costinești, Eforie Nord și Sud.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 16-07-2023 18:31