Kovesi, interviu pentru AP: Hărțuirile din ultimii 2 ani arată că voi rezista în continuare

Viitorul procuror-șef al Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, promite că nu va ceda presiunilor în viitoarea funcţie.

Într-un interviu dat Associated Press, fosta şefă a DNA a vorbit despre atacul asupra Justiţiei şi asupra magistraţilor din ultimii doi ani şi despre ce are de gând să facă în nouă instituţie creată la nivel european.

Laura Codruța Kovesi: "Dacă ți-e teamă dacă ai ezitări renunț și îți alegi cu altă meserie. Ca procuror acesta este rolul tău să lupți cu cei care comit faptele penale și care nu sunt foarte drăguți întotdeauna și trebuie să te aștepți că la astfel de investigații va fi întotdeauna și o contra-reacție. N-aș putea să zic că mă simt antrenată, cu ghilimele de rigoare, de ce s-a întâmplat în România în ultimii doi ani, dar cred că prin ceea ce am trecut în ultimii doi ani, atacurile la care am fost supusă, presiunile care am fost supusă, hărțuirile la care am fost supusă și eu și colegii mei din DNA, am fost insultați în public, umiliți și noi și familiile noastre, faptul că am rezistat cred că este un element în plus că voi rezista și în continuare și sunt hotărâtă să-mi fac treaba, dacă voi fi numită, indiferent de presiunile care vor exista."

Parchetul European va investiga fraudele cu fonduri europene, după ce Curtea de Conturi a arătat că Uniunea a pierdut peste 9 miliarde de euro între 2002 şi 2017 prin astfel de infracţiuni.