Kievul anunță sancțiuni pentru Diana Șoșoacă pentru proiectul privind anexarea unor teritorii din Ucraina

Oleg Nikolenko, purtătorul de cuvânt al ministerului a transmis informația pe Facebook.

“Senatorul român Diana Șoșoaia a depus un proiect de lege prin care propune ca României s[ anexeze o parte din regiunea de sud a Ucrainei. Prin acest demers, politicianul marginal încearcă să ‘restabilească identitatea culturală a populației românești’”, a scris acesta, precicizând că acesta este un exemplu clasic de revanșism rusesc.

“Condamnăm cu fermitate încercarea de a pune la îndoială integritatea teritorială a Ucrainei, de a submina spiritul de bună vecinătate dintre Ucraina și România. Ministerul de Externe al Ucrainei inițiază impunerea de sancțiuni împotriva Dianei Șoșoacă, ca persoană care reprezintă o amenințare la adresa securității naționale”, a transmis purtătorul de cuvânt al ministerului.

Replica Dianei Șoșoacă: MAE din Ucraina mă amenință cu moartea

În replică, senatorul a transmis un mesaj pe Facebook, despre care spune că este un răspuns pentru MAE din Ucraina care "mă amenință cu moartea".

ȚPrin acest atac mârșav la adresa mea, Ucraina își dovedește caracterul de stat abuziv și fascist. Prin această amenințare pe care Ucraina o face la adresa mea, devin de fapt solidară cu minoritatea română din Ucraina care este tratată de Kiev tot ca o amenințare la adresa statului ucrainean, motiv pentru care este desființată sistematic și programatic într-un proces de epurare etnică și de ucrainizare forțată care amintește de Germania nazistă. Cum își permite Ucraina să amenințe un senator al statului român pentru o propunere legislativă ? De când decide Ucraina ce se întâmplă în Parlamentul României ? Este România un stat ocupat de Ucraina și noi nu am aflat ? Da, este adevărat că Ucraina este ocupant al unor teritorii românești pe care mă lupt să le readuc în sânul patriei mamă, dar de când are Kievul drept de veto asupra politicii României? Această amenințare a Ucrainei la adresa mea arată intenția acestui stat de a-i elimina și fizic pe cei care se opun politicilor naziste ale Kievului. Prin declarația MAE ucrainean, este clar că am devenit ținta numărul unu a criminalilor ucraineni. Dar acet lucru nu face decât să confirme justețea propuinerii mele legislative de a returna României teritoriile deținute abuziv de Ucraina", a transmis senatorul pe Facebook.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 24-03-2023 15:04