Iohannis i-a cerut lui Macron să susțină România în procesul de aderare la Schengen

Shutterstock

Președintele Klaus Iohannis a profitat de vizita președintelui Franței Emmanuel Macron în România și i-a cerut acestuia să susțină țara noastră în procesul de aderare la Spațiul Schengen.

Anunțul a fost făcut chiar de către șeful statului român în conferința de presă pe care a susținut-o împreună cu liderul francez la baza militară Mihail Kogălniceanu din Constanța.

”Am avut o discuție cuprinzătoare cu președintele Macron și cu privire la perspectivele extinderii spațiului Schengen și am explicat așteptarea legitimă a României cu privire la aderare. Am subliniat că extinderea spațiului Schengen va contribui la consolidarea securității și a rezilienței Uniunii în ansamblul său și la întărirea competitivității Pieței Unice, în beneficiul cetățenilor europeni. Am exprimat încrederea că vom putea conta pe sprijinul Franței pentru deblocarea procesului de aderare a țării noastre la Schengen.”, a spus preşedintele Klaus Iohannis.

În replică, președintele Franței a afirmat că își dorește ca acest dosar să avanseze.

”Dorim ca acest dosar să progreseze, să avanseze. De atâţia ani încoace Franţa se află alături de dvs. Şi dorim ca acest dosar să avanseze” - a spus Macron, potrivit News.ro.