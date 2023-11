Iohannis, după 10 zile în Africa: „Am repus România pe radarul african”. Ce a spus despre costurile vizitelor

Şeful statului a spus despre cheltuielile cu turneul că va instrui serviciul de presă al Administraţiei Prezidenţiale să dea o informare cu privire la costuri, conform legii, scrie News.ro, care citează Libertatea.

Preşedintele Klaus Iohannis a fost întrebat de reporterul Libertatea, în timpul vizitei în Cabo Verde, de ce nu face publice cheltuielile deplasărilor.

„Faptul că am venit în Africa arată o nouă abordare a României faţă de continentul african. Avem o nouă strategie faţă de Africa şi ca să-i dau greutate, am planificat acest turneu în Africa. Şi chiar dacă nu s-a încheiat încă, suntem la a treia vizită de stat aici, în Capul Verde, pot să concluzionez deja şi dacă vreţi să fiu foarte concentrat: prin acest turneu am repus România pe radarul african. Cred că românii apreciază, fiindcă mulţi cunosc relaţiile pe care le-am avut şi cred că mulţi îşi dau seama de potenţialul enorm pe care îl reprezintă o relaţie bună între România şi statele africane, între Uniunea Europeană şi Africa”, a spus şeful statului.

„În ce priveşte cheltuielile, sigur că aceste lucruri vin cu nişte cheltuieli, voi instrui serviciul presă să vă dea o informare conform legii”, a mai spus preşedintele Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis ajunge, marţi, într-o vizită oficială în Senegal, ultima din cadrul turneului din Africa, el urmând ca marţi şi miercuri să aibă un program mai relaxat, care include şi o vizită într-o insulă aflată în patrimoniul UNESCO, iar joi să fie primit de preşedintele Republicii Senegal, Macky Sall, la Palatul Prezidenţial, să asiste la inaugurarea Casei Naţiunilor Unite din Senegal şi să viziteze Muzeul Civilizaţiilor Negre din Dakar. Şeful statului va avea şi o întâlnire cu foşti studenţi din Senegal care au studiat în România.

