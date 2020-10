Întâmplare incredibilă în cimitirul Constanța. ”M-au fugărit până m-am urcat pe cruci”

O femeie din Constanța a fost rănită după ce a fost atacată de o haită de câini în cimitirul municipal, victima fiind nevoită să se urce pe cruci pentru a scăpa de dulăi.

Femeia s-a ales cu piciorul luxat după ce a fugit până la mașină de pe o cruce unde s-a urcat pentru a scăpa de haita de câini fără stăpân care au atacat-o în Cimitirul Municipal din Constanța, scrie Replica.

„Sâmbătă, în jurul orei 11:30, am fost la Cimitirul Municipal Constanța pentru a aduce omagii tatălui meu. Am parcat pe aleea asfaltată și am mers pe jos până la mormânt. După aproximativ 10 minute, când mă întorceam la mașină, am fost atacată de o haită de câini. Bineînțeles, pentru a mă apăra, am fost nevoită să mă cațăr efectiv pe crucile din zonă, unde am rămas pentru aproximativ 5 minute, de teama de a nu fi mușcată. Neavând telefonul la mine și fiind singură în zonă, în disperarea de a ajunge în siguranță la mașină, alergând printre morminte, mi-am luxat piciorul. Consider că e inadmisibil să plătesc loc de veci de peste 10.000 lei și să mă mănânce câinii în anul 2020. Specific că erau cel puțin 5 câini. După, doi dintre ei m-au alergat până la mașină. Era cât pe ce să mă muște”, a povestit femeia.

”Urlam de durere”

Ajunsă acasă, victima a sunat la administrația cimitirului pentru a reclama situația, dar de aici i s-a spus că trebuia să meargă direct la ei ca să rezolve situația.

”Eu urlam de durere, nu puteam nici să respir, și ei voiau să mă duc la administrație. Am ajuns vai de capul meu…”, a adăugat femeia.

Primăria Constanța a transmis că va trimite o echipă pentru a ridica câinii din cimitir.