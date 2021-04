Incident violent în Bacău. Un tânăr de 30 de ani și-a atacat un vecin cu un topor

Un bărbat de 30 de ani, din județul Bacău, a fost reținut după ce și-a atacat unul dintre vecini cu un topor.

Tânărul băuse zdravăn la cârciuma din sat, spun martorii. La plecare, a început să amenințe cu toporul șoferii din trafic. Iar un motociclist abia a scăpat de furia bărbatului.

Până la urmă, și-a vărsat năduful pe un vecin, care-i era și prieten. Victima a ajuns la spital, iar agresorul în fața anchetatorilor.

Scenele s-au petrecut duminică seara, după ce scandalagiul a ieșit de la cârciumă. Era băut bine și amenința pe oricine îi ieșea în cale cu un topor, spun martorii. I-a căzut victimă un vecin de 50 de ani.

Marin Constantin, fratele victimei: "Nu știu ce s-a întâmplat între ei. Eu am fost la magazin și am luat o țigară, iar când am venit l-am găsit pe fratele meu tăiat la cap și atât. Era conștient și mi-a zis că s-au lovit între ei, dar nu știa ce s-a întâmplat".

Reporter: "Aveau vreo supărare?".

Marin Constantin, fratele victimei: "Nu, niciodată, erau prieteni la cataramă".

Și bărbatul atacat era în stare de ebrietate. Un echipaj de la ambulanță l-a dus la spital, iar starea lui este bună acum, spun medicii care i-au tratat rana.

Bogdan Ioan Buda, medic: "Starea lui este stabila în acest mooment. Prezinta un traumatism cranian și vă fi cel mai probabil externat la domiciliu cu recomandări și tratament specific".

Ancheta nu este una ușoară pentru polițiști. Pentru că nici victima, nici agresorul nu puteau vorbi clar, din cauza stării de ebrietate, cercetările au fost oprite și vor fi reluate în aceasta dimineață. Agresorul ar putea fi acuzat de tentativă de omor, potrivit anchetatorilor. Încadrarea juridică va ține cont de raportul medicilor legiști.