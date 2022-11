Incendiu puternic la o casă din Timiș. Proprietarii se mutaseră în urmă cu un an în locuință și plăteau rate

La câteva zeci de minute după ce proprietarii s-au întors acasă, s-a întâmplat nenorocirea: un scurtcircuit la instalația electrică a mașinii - parcată în fața locuinței - a iscat incendiul. Flăcările s-au extins rapid.

Vecinii au dat primii o mână de ajutor și au sunat la 112. Trei autospeciale de pompieri și o autoscară de lucru la înălțime au ajuns la fața locului.

Vecin: „Când am ieșit afară și am văzut fumul ăla, parcă ai pus benzină, au început să bubuie cauciucurile la mașină, instalația vecinului de aer condiționat și s-a întins la acoperiș”.

Proprietarii s-au mutat în urmă cu un an în casa pentru care plătesc rate la bancă.

Proprietară: „Dormeam, am auzit bubuitura și vecinii cum claxonau să ieșim afară din casă că arde. Avea un an, pe data de 8 am plătit asigurarea iar”.

Au ars 200 de metri pătrați de acoperiș și două mașini.

Paul Morari, șeful gărzii de intervenție ISU Timiș: „Incendiul se manifestă cu degajări mari de flacără și fum, sus la acoperiș. Am reușit să protejăm camerele proprietarilor de la ambele duplexuri, singurele pagube care sunt semnificative sunt la acoperiș”.

Pompierii i-au ajutat pe oameni să scoată lucrurile de valoare din casă.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 14-11-2022 07:22