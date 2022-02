Incendiu într-un apartament din Timișoara, plin de deșeuri. Proprietarul a murit intoxicat

StirilePROTV

Un bărbat de 70 de ani din Timişoara a murit vineri seară în apartamentul în care locuia, când a luat foc.

Vecinii au observat că iese fum de la etajul zece al blocului și au sunat la 112. Medicii au încercat să îl salveze pe bărbat, dar fără succes.

Femeie: „Am văzut multe sirene, asta ne-a alarmat pe noi. Asta a fost momentul de panică, ne-am dat seama că nu e ceva în regulă pentru că asta e o zonă mai liniștită."

Locatar: „Am primit mesaj pe WhatsApp să coborâm că trebuie să mutăm mașinile."

Locatarii au reușit să iasă singuri din imobil, dar misiunea pompierilor a fost una dificilă, pentru că în interiorul apartamentului erau multe deșeuri. Din păcate, acolo l-au găsit intoxicat cu fum și pe proprietar, un bărbat de aprox de 70 de ani care locuia singur. Medicii au încercat să îl salveze, dar avea căile respiratorii arse și nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

„Normal că m-am speriat, atâția pompieri, am înțeles că cineva de la 10 care e bolnav, cumva, cu probleme, dar nu înțeleg de ce la ce a luat foc. Or venit pompierii, or intrat înăuntru și na, bătrâni nesupravegheați."

Pompierii vor stabili în cursul zilei de astăzi cauză probabilă a incendiului.