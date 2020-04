Incendiu în județul Bacău. Casa unei familii cu trei copii a fost mistuită de flăcări

O familie cu trei copii din județul Bacău și-a văzut casa mistuită de flăcări, noaptea trecută.

Vâlvătaia s-a pornit în urma unui scurcircuit la instalația electrică. Proprietarul a reușit să își ducă soția și pe cei mici la adăpost și să scoată din locuința câteva lucruri, înainte că flăcările să distrugă tot. El și ai lui au nevoie, însă, de o casă nouă.

Proprietarul a auzit pocnituri la ora 5, în această dimineață. Când a ieșit afară, a văzut cum partea din spate a casei era cuprinsă de flăcări. Primul gând a fost să își salveze soția și cei trei copii. I-a scos din casă.

Dănuț Munteanu, proprietar: „S-a întrerupt curentul și am ieșit, că se auzea pârăind, iar când m-am uitat, ardea din spate”.

Reporter: „Ați mai apucat să scoateți ceva?”

Dănuț Munteanu: „Mare lucru nu, doar ce se vede în curte”.

Reporter: „Când ați lucrat ultima oară la casă?”

Dănuț Munteanu: „Sâmbătă am lucrat. De trei zile am terminat”.

Omul abia terminase de reparat acoperișul casei.

Două echipaje de pompieri au venit repede, însă nu au mai putut decât să împiedice extinderea focului.

Andrei Grecu, ISU Bacău: „Incendiul se manifesta generalizat la o casă de locuit, pe o suprafață de 170 mp. După două ore, incendiul a fost lichidat. În urmă cercetărilor la fața locului, s-a constatat că incendiul a izbucnit, cel mai probabil, în urmă unui scurtcircuit”.

Constantin Ghelase, primarul comunei Motoşeni: „Un moment trist pentru comuna noastră. Abia își finalizase sâmbătă înlocuirea acoperișului la casă. O familie numeroasă cu trei copii. O să mobilizăm comunitatea și o să încercăm să ajutam acest om, pentru că este un om de nădejde al comunității noastre”.

Tatăl proprietarului locuiește în apropiere și spune că, deocamdată, fiul lui și familia lui pot locui la el. Asta până când vor putea să își construiască o nouă casă.