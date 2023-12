În stațiunile de la munte peisajul a fost de poveste. Cât costă un abonament pentru o zi pe pârtiile din Păltiniș

Ziua de relaxare a fost completată cu muzică, dans, distracție și mâncare bună.

Cine a ajuns în Poiana Brașov a făcut poze memorabile. Norii acoperiseră staţiunea, dar cei aflați sus aveau impresia că sunt peste pătura de nori. Fenomenul de inversiune termică se întâmplă destul de rar și înseamnă că la altitudine este mai cald decât jos.

Turist: „Când am ieşit din hotel am crezut că am nimerit în stațiunea greșită, dar aici sus parcă am trecut printr-un portal, foarte frumos!”

Femeie: ”Foarte frumos, e ceva, ceva, de poveste, minunat!”

Chiar dacă jos în stațiune peisajul nu este alb, cred că ar trebui să vedem partea frumoasă a lucrurilor. Cu o simplă urcare până în Masivul Postăvaru ne putem bucura cu adevărat de iarnă.

Deși nu mai aveau nicio speranță că vor vedea zăpada, pentru cei mici bucuria a fost uriașă.

La fel de fericiți au fost și cei care și-au luat schiurile sau placa.

Pentru mulți este prima repriză din acest sezon alb.

Schior: „E frumos, când am ieşit şi am văzut soarele, a fost superb!

La prânz, pe terasa unei cabane, aflată la 1700 de metri altitudine, s-a dat startul distracției.

Iar în restaurant turiștii au stat la coadă pentru o porție de mâncare. Alții au încins horele și s-au bucurat de muzică live în restaurantele cu specific tradițional din Poiană Brașov.

La Păltiniș s-au pornit și tunurile de zăpada

La Păltiniș, la peste 1400 de metri altitudine, administratorii pârtiilor au pornit și tunurile de zăpada. Și aici peisajul este superb.

Tea are 10 ani şi i-a dat primele lecții de schi fratelui ei mai mic.

Tea: "E un sport distractiv de iarnă, de obieci schiez cu prietenii, unii mai cad, unii nu, râdem, ne distrăm.”

Un abonament pentru o zi costa 105 lei pentru adulți și 85 lei pentru copii.

Dan Gheman, reprezentant domeniu schiabil: “Noi am compensat și cu zăpadă artificială, unde am fosolost aproximatv 20.000 de metri cubi la zăpada artificială."

Până pe 23 decembrie, la Păltiniş, pârtiile sunt deschise doar sâmbăta și duminica.

