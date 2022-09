Horoscop 16 septembrie 2022 cu Neti Sandu. Se adună ceva bani pentru o zodie norocoasă

Vibraţia zilei este 7 şi o să facem alegeri înţelepte, n-o să lăsăm lucrurile la-ntâmplare.

Horoscop 16 septembrie 2022 – FECIOARĂ

Apar noutăţi pe mai multe planuri, vin şi oferte de muncă şi bani din surse colaterale şi lucruri din trecut care rămăseseră fără un răspuns.

O să mai aveţi de semnat nişte acte ca să avansaţi cu demersurile în vederea unor afaceri

O să vă bucuraţi de un sprijin din partea unor prieteni care vă ajută fiecare cu ce poate. Sufleteşte, o să vă prindă tare bine.

Horoscop 16 septembrie 2022 – BALANŢA

Se rescriu anumite pagini din sfera partenerială ca să vă împăcați fie cu nişte asociaţi, fie cu partenerul de cuplu, dacă ați fost „en froid”.

Vă revin nişte drepturi băneşti, după o recalculare, şi o să vi se reamintească şi ce taxe n-aţi achitat. Pregătiţi banii!

Se poate să plecaţi într-o excursie şi să vă întâlniţi cu rude şi prieteni ca să vă refaceţi bagajul emoţional.

Horoscop 16 septembrie 2022 – SCORPION

Poate vă întâlniţi la cafea cu amicii şi fixaţi un program pentru mâine, poimâine, ca să plecaţi pe undeva sau să aveţi preocupări deconectante, să faceţi sport.

E o problemă de suflet care vă răscoleşte şi până n-o să vă destăinuiţi n-o să vă treacă. Uşor n-o să vă fie să vă puneţi sufletul pe tavă.

Vin de undeva nişte bani şi e de văzut cui aveţi să-i daţi înapoi o datorie sau pot fi alte plăţi suplimentare.

Horoscop 16 septembrie 2022 – SĂGETĂTOR

Poate faceţi pregătirile la foc continuu c-aveţi o petrecere sau poate vreţi să plecaţi cu prietenii într-o excursie şi să vă-ntoarceţi duminică.

Sunteţi în tatonări în sfera sentimentală şi o să vă mai interesaţi de seriozitatea partenerului, să nu vă hazardaţi.

E posibil să întâlniți într-un cerc de prieteni pe cineva care se poate asorta cu voi şi să formaţi un cuplu.

Horoscop 16 septembrie 2022 – CAPRICORN

Se poate să dedicaţi mare parte din timp preocupărilor gospodăreşti şi o să vă faceţi program pentru mâine să ieşiţi în oraş, poate vă duceţi la un party.

Sunt ceva bani, o rămăşiţă, şi-or să vă prindă bine să daţi o raită prin împrejurimi.

O să onoraţi o invitaţie la un spectacol, poate fi un eveniment social şi să aveţi şi voi ceva de spus şi de făcut.

Horoscop 16 septembrie 2022 – VĂRSĂTOR

Poate plecaţi de azi într-o plimbare prin ţară, că e cineva care v-aşteaptă şi o să petreceţi frumos două zile departe de casă, că veţi să vă recreaţi.

Răspunsul pe care-l aşteptaţi de la cineva aflat departe soseşte, se poate chiar cu om cu tot şi să fie unul de bun augur.

O să puteţi pleca pentru o zi şi jumătate pe undeva ca să vă mai limpeziţi creierii, să vă-ntoarceţi cu idei.

Horoscop 16 septembrie 2022 – PEŞTI

Vă faceţi programul în funcţie de responsabilităţile care vă revin şi o să puteţi pleca de azi într-un du-te vino prin ţară, poate mai ajungeţi pe la malul mării, dacă e frumos.

E cineva care vrea să vă recucerească şi ştie ce vă place şi ce nu şi o să ţin a cont, nu ca până acum.

Se poate să intraţi în audienţă la şefi, autorităţi, să vi se aprobe diverse şi o să vă urcaţi pe scara socială.

Horoscop 16 septembrie 2022 – BERBEC

E de lămurit un aspect care ţine de viaţă de cuplu şi cel mai bine ar fi să ieşiţi din spaţiul obişnuit, să fiţi pe un teren neutru şi să spuneţi deschis ce vă deranjează.

Prietenii vin cu o propunere de distracţie, care v-ar surâde, vedeţi ce zice şi familia, să nu se simtă neglijată.

Întrevedere cu cineva care vă cooptează într-un proiect care o să vă propulseze în carieră şi o să vă aducă bani.

Horoscop 16 septembrie 2022 – TAUR

Se poate să vă asociaţi cu cineva și să daţi drumul unui business care o să meargă, dacă pune toată lumea umărul şi-o s-o ţineţi aşa până la final.

Se poate să vindeţi ceva care o să v-aducă o sumă consistentă şi poate vă luaţi o maşină a nouă sau la mâna a doua.

O să vă fure peisajul şi veţi cheltui cu ochii închiși nişte bani, dar o să luaţi, totuşi, ceva de calitate. Dar scump!

Horoscop 16 septembrie 2022 – GEMENI

E agitaţie la voi, aproape zilnic, şi trebuie avută grijă de sănătate, periodic pot fi chiar vizite la medic sau doar o programare, ca să vedeţi cum staţi cu sănătatea.

Se adună ceva bani din particular, în special cei pe care nu i-aţi luat când a trebuit, c-or fi fost probleme.

Se poate rezolva cu un simplu telefon disputa verbală care a zgâlţâit relaţia şi să mergeţi mai departe împreună

Horoscop 16 septembrie 2022 – RAC

Poate faceţi un bilanţ financiar să vedeţi dacă, după ce bifaţi cheltuielile obligatorii, vă rămân bani ca să ieşiţi pe undeva cu ai voştri.

Poate faceţi comandă online de lucruri care să vă fie de folos acasă, vouă, copiilor tuturor.

Reamenajaţi un pic interiorul, şi o să vă coste, chiar dacă veţi găsi şi lucruri ieftine, online, sunt cam multe de luat.

Horoscop 16 septembrie 2022 – LEU

Voi se pare că vă pregătiţi de un eveniment de familie şi o să scoateţi din contul de economii să puteţi cumpăra tot ce v-aţi propus - să fie cu belşug.

Se poate să-ntâlniţi pe cineva care să devină partenerul vostru de cuplu şi să fie o persoană serioasă, de încredere, cu care să vă înţelegeţi.

Se poate să organizaţi un party şi să vă achitaţi de o promisiune făcută mai demult copiilor, poate fi şi în alt oraş.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 15-09-2022 23:01