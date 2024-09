Haos pe o stradă din București provocat de un taximetrist băut care a intrat în mai multe mașini. „Nu mai știu ce am făcut”

Bărbatul care susţine că nu îşi mai aminteşte nimic, are acum dosar penal, pentru vătămare corporală şi conducere sub influenţa alcoolului.

În plus, firma de taximetrie, i-a desfăcut contractul de colaborare.

În jurul orei 15 şi 20 de minute mai multe persoane au anunţat la 112 că pe strada Nicolae Canea din Bucureşti a avut loc un accident.

Camerele de supraveghere instalate în zona au surprins momentul în care un taxi izbește o mașina oprită și o proiectează într-un autovehicul parcat. Înainte, acelaşi taximetrist a lovit cu oglinda o femeie de 89 de ani.



Victima: "Eu vorbeam să taie o cracă a apărut o maşină galbenă şi a intrat în dubiţă ...Eu am traversat pe lângă dubiţă şi m-a lovit pe mine în mână şi apoi a plecat la maşinile astea în viteză mare şi le-a lovit şi p-astea".



Martor: "Am auzit o bubuitură şi atunci am ieşit afară am zis că a lovit maşinile astea două ale lui fratimiu dar mai era încă una şi după ce a lovit maşina pe care a împins-o a lovit şi pe a lui vecinu”.

Potrivit martorilor, după impact, taximetristul ar fi leşinat la volan. Și-a revenit la sosirea ambulanței și a polițiștilor. Anchetă de la fața locului a scos la iveală faptul că bărbatul era la al treilea accident în câteva minute.

La 24 de ore distanţă taximetristul nu îşi mai amintea ce a făcut. Știe doar că a băut înainte să se urce la volan.



Taximetrist: "Wiskeycred că mai mult de 3-400 de grame nu cred , nu cred io nu ştiu , cred că 3-400 de grame. Nu mai știu nimic... nici când m-am urcat în mașină nici când ... deci exact ca ...mi s-a rupt filmul. Nu-mi aduc aminte decât când eram la spital”.

Rezultatul etilotestului a indicat o alcolemie de 1 mg de alcool pur în aerul expirat. Polițiștii urmează să stabilească şi care este valoarea pagubelor. Bărbatul va răspunde penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența băuturilor alcoolice şi riscă până la 5 ani de închisoare.

Poliția va cerceta și dacă individul era în cursă sau dacă se deplasa în interes personal. În cazul în care se confirmă că era la serviciu, riscă să-i fie suspendat și dreptul de a mai practica această meserie, iar pedeapsa cu închisoarea urca până la 7 ani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: