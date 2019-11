Gravidă în stare critică, după ce mașina în care se afla a fost spulberată de un camion

Un accident grav a avut loc vineri seară pe Drumul Național 1A în județul Dâmbovița.

Doi soți, o fată de 18 ani și un băiat de 19 ani, sunt în stare gravă după ce mașina lor a fost spulberată de un camion.

Din primele verificări, șoferul autoturismului ar fi intrat în depășirea altor vehicule, iar într-o intersecție ar fi ieșit brusc înaintea maşinii de mare tonaj.

Cumplit este că femeia aflată în dreapta șoferului este și însărcinată, în aproape cinci luni, iar medicii spun că starea ei este critică.

Accidentul a avut loc în centrul localităţii Bujoreanca, din judeţul Dâmboviţa. Cei doi tineri circulau cu maşina pe un drum secundar din localitate, iar la un moment dat şoferul a vrut să intre pe drumul principal. A depăşit câteva maşini, iar când a ajuns în intersecţie a fost lovit frontal de un TIR. Şoferul camionului, de 26 ani, venea de la Bucureşti şi se îndrepta către Braşov. Acesta spune că nu a avut cum să evite impactul.

Marian Neagovici, şoferul tirului: "Eram pe drumul principal şi unde e drumul secundar, până să mă apropii am văzut nişte faruri de la un turism, încă una era în spatele ei şi dintr-o dată am văzut alta, Loganul, le-a depăşit pe cele două şi mi-a ieşit brusc în faţă. Probabil că a vrut să traverseze dincolo, mi-a ieşit brusc în fata şi nu am avut ce să fac".

Martorii susţin povestea şoferului şi spun că acesta nu a avut cum să evite impactul.

Şofer: "A ieşit brusc în fata tirului, i-a luat în plin, nici n-a mai avut timp să mai respire. Erau două persoane, un bărbat şi o femeie, inconştienţi. Femeia se pare că e şi gravidă. Foarte grav. A depăşit, erau trei maşini pentru acordare de prioritate, i-a depăşit pe aia trei, a ieşit direct în față. Viteza şi l-a luat în plin".

Şofer: "Nu i-a fost acordată prioritate. Autoturismul trebuia să îi dea prioritate, a ieşit de pe strada asta, nu i-a dat prioritate, a fost ghinion"

Salvatorii au încercat zeci de minute să îi stabilizeze pe cei doi tineri grav răniţi.

Martorii au sunat la 112, iar la faţa locului s-au mobilizat mai multe echipaje de la ambulanţă, SMURD, pompieri şi poliţie. Atât şoferul cât şi soţia sa sunt în stare critică şi au fost transportaţi de urgenţă la spital. Între timp, la faţa locului poliţiştii au declanşat cercetările şi urmează să stabilească exact cum s-a produs acest accident.

Traficul pe Drumul Naţional 1A, a fost blocat în zona mai bine de două ore.