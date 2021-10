GPeC SUMMIT 1-2 Noiembrie. Peste 30 de speakeri și peste 40 ore de maraton E-Commerce și Digital Marketing

GPeC SUMMIT 1-2 Noiembrie: 2 zile de eveniment 100% online, 30+ speakeri internaționali și români, 40+ ore de maraton E-Commerce și Digital Marketing cu cei mai buni specialiști.

GPeC SUMMIT - evenimentul reprezentativ în E-Commerce și Digital Marketing, aflat la al 16-lea an de tradiție - se va desfășura exclusiv online în zilele de 1 și 2 Noiembrie. Acesta debutează cu 5 sesiuni de Cursuri Intensive susținute de unii dintre cei mai buni traineri din România pe 1 Noiembrie, iar ziua de 2 Noiembrie este dedicată Conferinței GPeC cu speakeri internaționali și români, pe subiecte de actualitate pentru oricine activează în Comerțul Online și Digital Marketing. Înscrierile la eveniment se încheie pe 29 octombrie, iar prețul unui bilet de acces pornește de la 99 EUR + TVA.

5 Cursuri Intensive de E-Commerce și Marketing Online (1 Noiembrie)



GPeC SUMMIT debutează cu Ziua Cursurilor Intensive care se va desfășura exclusiv online pe Zoom, în data de 1 Noiembrie. Organizatorii au pregătit 5 Cursuri x 8 ore fiecare (6 ore de conținut efectiv), axate pe cele mai importante subiecte de E-Commerce și Marketing Online pentru creșterea unui business online:

• Strategia de Marketing în Social Media pentru E-Commerce – Alexandru Negrea (Social Smarts)

• Google Analytics pentru E-Commerce – Eugen Potlog (UX Studio)

• Marketing Online pentru E-Commerce de la A la Z – Raluca Radu & Robert Dumitru (MTH Digital)

• Cum să ai un Magazin Online cu Reale Șanse de Succes – Andrei Radu (GPeC), Cosmin Dărăban (Gomag) & Bogdan Manolea (TRUSTED.ro)

• Ghid Practic SEO pentru E-Commerce – Mihai Vînătoru, Sorin Drăghici, Liviu Taloi & Mihai Pahom (DWF)

Cursurile se desfășoară în paralel, pe tot parcursul zilei, participanții putând opta pentru un singur curs din cele 5 disponibile. Acestea se adresează nivelului Începător / Intermediar, iar prețul fiecărui curs este de 119 EUR + TVA/persoană.

Conferința GPeC și Gala Premiilor eCommerce (2 Noiembrie)



Ziua de 2 Noiembrie este dedicată Conferinței GPeC care reunește 5 speakeri internaționali legendari:

• Joe Pulizzi – autor bestseller, expert în Content Marketing

• Karl Gilis – unul din Top 3 Experți în Optimizarea Ratei de Conversie la nivel mondial

• Els Aerts – specialist în Usert Testing, co-fondator AGConsult Belgia

• Ton Wesseling – Expert în Optimizarea Conversiilor și A/B Testing

• Rebecca Hugo – Senior UX Auditor la Baymard Institute

Acestora li se alătură numele sonore ale Digital-ului românesc: Iulian Stanciu (eMAG), Cristi Movilă (VTEX), Adrian Mihai (FAN Courier), Rareș Bănescu (Retargeting.biz), Cătălin Macovei (MOLOSO), Cătălin Emilian (RTB House) sunt doar câțiva din cei 23 de speakeri care vor urca pe scena GPeC SUMMIT Online pe 2 Noiembrie.

Subiectele tratate în cadrul conferinței vizează ultimele cifre, tendințe și noutăți din e-commerce-ul românesc, schimbări ale comportamentului de consum, stocurile de marfă reduse la nivel internațional, tehnici de optimizare a ratei de conversie, content marketing pentru a atrage trafic, campanii eficiente de e-mail marketing și PPC în sezonul de Sărbători, tips & tricks pentru îmbunătățirea experienței utilizatorilor în magazinele online etc.

Ziua de 2 Noiembrie se va încheia cu Gala Premiilor eCommerce – festivitatea de premiere a celor mai bune magazine online românești din rândul celor înscrise în Competiția GPeC 2021 și a celor mai bune companii de profil din țară. Gazda celei de a 16-a ediții anuale a Galei va fi Andi Moisescu.

Înscrieri până pe 29 octombrie



Înscrierile la GPeC SUMMIT se încheie pe 29 octombrie și se fac online pe website-ul GPeC: https://www.gpec.ro/gpec-summit-noiembrie/

Dat fiind că evenimentul va fi transmis 100% online, acesta poate fi accesat de oriunde. Prețul unui bilet de acces pornește de la 99 EUR + TVA.

------------------

GPeC 2021 este un eveniment powered by FAN Courier

Gold Partner: VTEX

Brought to you by: Orange

Supported by: Google

Silver Partner: Retargeting

Recommended Payment Processor: NETOPIA Payments

Eveniment susținut de: Banca Transilvania, Canopy, Cora, Debonaire, DHL, DWF, eMAG Marketplace, Five Elements Digital, Frisbo, Gebrüder Weiss, GTS Telecom, MOLOSO, Oney, Packeta, Plăți Online, Postis, Poșta Panduri, RTB House, Sameday, SEPHORA, Simplify

Partener Media Principal: PRO TV PLUS

Radioul Oficial: Kiss FM

Hosting Oficial: Hosterion

Wine served by: Domeniul Bogdan

Epic Comfort by: MOBEXPERT