Geoană: Summitul NATO de la Madrid va fi cu veşti bune pentru România

Getty

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat, vineri, la Cluj, că Summit-ul NATO de săptămâna viitoare de la Madrid (28-30 iunie) va fi unul istoric, care va aduce veşti bune pentru România.

"Va fi un summit istoric şi cu profunde valenţe transformatoare. Ne vom apleca asupra întăririi prezenţei NATO pe flancul estic, liderii vor anunţa şi dimensiunea, şi contribuţiile specifice pe care diverşi aliaţi le vor aduce. Aşteptăm şi pentru România veşti bune. Va fi un summit în care vom adopta conceptul strategic. Anticipez că regiunea Mării Negre va fi reflectată în mod semnificativ, pentru că regiunea Mării Negre este o regiune de importanţă strategică vitală pentru NATO. În acelaşi timp, aşteptăm cu multă plăcere participarea preşedintelui Zelenski, continuarea sprijinirii Ucrainei în războiul just pe care îl duc împotriva agresorului rus trebuie continuat. Ne bucurăm pentru vestea excepţională de la Bruxelles, de ieri, în care Republica Moldova şi Ucraina primesc o perspectivă şi un statut de candidat la integrarea europeană; este un lucru pe care îl salutăm şi noi", a spus Mircea Geoană, răspunzând întrebărilor jurnaliştilor, potrivit Agerpres.

El a adăugat că în paralel cu veştile bune pentru ţările NATO, speră că vor fi şi "veşti foarte proaste pentru Rusia".

"Şi poate mai departe de geografia noastră, în premieră în istoria summit-urilor NATO vom avea liderii Japoniei, Australiei, Noii Zeelande şi Coreei de Sud prezenţi alături de noi la summit. Deci, este un summit extrem de important, sunt veşti bune pentru România, sunt veşti bune pentru NATO, sunt veşti bune pentru relaţia transatlantică, sunt veşti bune pentru Ucraina şi sperăm să fie veşti foarte proaste pentru Federaţia Rusă", a afirmat Mircea Geoană.

„Pentru România, integrarea în NATO se încheie abia în 2022”

Mircea Geoană a mai declarat că integrarea României în NATO şi UE sunt momente istorice la fel de importante ca Marea Unire şi Mica Unire.

"Pentru România, integrarea în NATO se încheie abia în 2022. Am intrat în 2004, dar din punct de vedere militar şi de securitate România va avea, datorită faptului că Rusia este un actor imprevizibil şi agresiv, aceeaşi calitate a securităţii naţionale, cum o are Germania sau Belgia. Nu avem niciun fel de diferenţă între ceea ce are NATO pe flancul estic şi ceea ce are NATO deja în Europa de Vest. Este o schimbare fundamentală. (...) În NATO şi UE este familia naturală a României (...), este casa noastră. (...) Integrarea noastră în NATO şi UE reprezintă - şi va fi în cartea de istorie - un moment la fel de important ca Marea Unire sau Mica Unire, pentru că este de fapt o schimbare de paradigmă, pentru prima dată România are ca aliat şi partener întreg Occidentul democratic", a afirmat Mircea Geonă, la o dezbatere organizată de Universitatea "Babeş-Bolyai" (UBB).

UBB şi Institutul Aspen România au organizat, vineri, dezbaterea cu tema 'Rolul NATO şi al Uniunii Europene în modernizarea României', dezbatere la care au participat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, şi rectorul UBB, prof univ dr Daniel David.