General în rezervă: Armata Belarusului ar putea să devină o forță comună cu rușii, gata să intre undeva în Ucraina

Cosmin Stan: Este o agitație mare în Belarusul vecin. Cât de iminent este un atac venit dinspre nord, adică exact așa cum a început războiul acum aproape un an?

General: Lukașenko este cel mai apropiat lider din CSI de Putin și a acceptat ca în această perioadă să se desfășoare o serie de activități militare, mai ales de instrucție, comune.

Adică armata Belarusului, care are vreo 65.000 de luptători, dar performanți doar vreo 20.000, împreună cu cei aproximativ 15.000 de militari, inclusiv ofițeri și militarii, să spunem, sub contract, veniți din Rusia, împreună cu o serie de mijloace tehnice remarcabile. Zilele acestea sunt acțiuni aero și la sol, ceea ce înseamnă, dacă facem o similitudine cu ceea ce s-a întâmplat în lunile ianuarie-februarie ale anului trecut, un exercițiu de acest gen poate să ne pună sub semnul întrebării dacă nu cumva, în timp scurt, va exista tendința unei expansiuni a acestui exercițiu și să devină, de fapt și de drept, operațiune militară în zona Ucrainei.

Cosmin Stan: Cât de iminentă este, totuși, implicarea directă a Belarusului, care s-a ținut departe totuși de conflict? În afară de faptul că a pus la dispoziție întreaga țară lui Putin.

General: Între timp, am văzut că relațiile dintre Putin și Lukașenko au devenit ceva mai strânse.

Ne aducem aminte de acele inele, de acele zâmbete, de acele dialoguri care până la urmă i-au arătat lui Lukașenko că are o singură șansă să se apropie și mai mult de Putin în acest sens. S-ar putea ca această armată regulată a Belarusului, sau măcar o parte a ei, să devină o forță comună cu ceea ce rușii au trimis acum în Ucraina și să formeze, de fapt și de drept, o forță militară gata să intre undeva în Ucraina, mai ales din nord spre vest, sau, de ce nu, spre Kiev. Ne așteptăm la o ofensivă din Belarus pentru desfacerea forțelor de apărare ale Ucrainei, iar rușii probabil că vor dori să ajungă undeva pe zona Hersonului, nu neapărat să mai treacă și Niprul, dar să stabilizeze partea de Zaporojie.

Cosmin Stan: Vor de fapt, să consolideze această regiune și să-și păstreze un culoar terestru.

General: Să fie extrem de bine securizat acest culoar și să îndepărteze cât mai mult loviturile de artilerie, loviturile lungi de artilerie ale ucrainienilor.

Cosmin Stan: Dar spuneți-ne cât va mai rezista armata ucraineană în fața a ceea ce se pregătește, având în vedere că sprijinul occidental întârzie cumva.

General: Noi ne gândim că ar trebui să reziste atâta timp cât este nevoie, dacă ne luăm după declarațiile lui Stoltenberg, secretarul general al NATO, după declarațiile președintelui Statelor Unite, Biden. Dar vedem că lucrurile nu sunt chiar in time. Adică înarmarea Ucrainei în acest moment nu ține pasul cu nevoile Ucrainei. Avem aici în discuție introdusă ideea de tancuri, de mașini blindate, de artilerie, de sisteme antiaeriene.

Ați văzut că astăzi sunt primii pași pe care îi fac ucrainienii în vederea utilizării acelor sisteme Patriot, dar lucrurile sunt întârziate cu câteva luni. Cu ceea ce au în acest moment și cu aprovizionările care se fac zilnic și este vorba despre sute de transporturi specializate, pentru că au mai multe arme, mai multe situații și așa mai departe. Nu mai intrăm în detalii. Ucraina poate să reziste încă câteva luni.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 16-01-2023 19:26