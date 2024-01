Furtuna Isha lovește România. Regiunile din țară vizate de viscolul de iarnă polară. Este cod de vreme extremă | HARTĂ

Vineri, o rămășiță a înspăimântătoarei furtuni „Isha”, care a făcut prăpăd în Europa, va atinge și nordul țării noastre, cu ninsori și temperaturi scăzute. Din păcate, vremea rea a luat și trei vieți.

Un viscol de iarnă polară a lovit stațiunea Rânca, pe Transalpina, unde a fost în vigoare și un cod portocaliu de vreme rea. Autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert.

Vântul a suflat cu peste 100 de kilometri, iar turiștii s-au trezit cu mașinile îngropate în zăpadă. Ca să poată pleca au fost nevoiți să le curețe.

Turist: „Nu ne așteptam să fie chiar așa zăpadă. E incredibil ce s-o întâmplat peste noapte. Am venit foarte bine, am zis că uite, ce vreme, dar a nins și acum dăm la lopată pentru că nu putem să ne mișcăm nicăieri, nici să mâncăm”.

Reporter: Mai rămâneți?

Turist: „Nu. Dacă reușim să deszăpezim plecăm”.

Vântul a spulberat mai multe zone din țară

Hărțile prin satelit arată viteza cu care vântul a spulberat zone întinse din centrul, vestul și nordul țării, colorate în violet.

Prin pâcla deasă, utilajele de deszăpezire au ajutat la degajarea locurilor înghițite de troiene.

Pe o asemenea vreme, însă, cei mai mulți turiști au rămas cabane, la căldură, și puțini s-au încumetat să ia viscolul în piept și să-și scoată mașinile din nămeți.

Șoferul unui utilaj deszăpezire: „Eu am desfăcut o dată drumul. I-am sunat, am zis să îi scot de acolo, să mute mașinile mai jos, unde e o poziție mai bună. Eu le-am desfăcut drumul, dar vântul e puternic și îl astupă la loc".

Vremea rea i-a trimis acasă și pe cei care veniseră la Rânca la schi. Unii au ieșit din cabane ca să vadă dacă se pot aventura pe munte, dar vântul aproape că i-a luat pe sus. Au fost însă și câțiva curajoși care au înfruntat vântul puternic și zăpada spulberată.

Furtuna Isha lovește România

Meteorologii spun că vremea rea care afectează o parte din țară este influențată de „coada” furtunii Isha, care a lovit violent vestul Europei.

La Sighet, în Maramureș, a nins abundent, iar stratul de zăpadă a atins opt centimetri.

Din cauza rafalelor foarte puternice, la Sinaia, instalaţiile de transport pe cablu din Valea Soarelui și Valea Dorului au rămas închise.

Situaţia este similară şi în Masivul Postăvaru, unde administratorii domeniului schiabil au fost nevoiţi să întrerupă activitatea instalaţiilor de transport.

La Bâlea Lac, la peste 1.700 de metri, a fost emisă o avertizare de vreme extremă. Puțini turiști s-au aventurat prin peisajul arctic.

Gerul extrem a făcut și victime

În Dâmbovița, două fete, de 13 și 16 ani și mama lor, au fost găsite fără suflare în camera în care dormeau împreună. Cel mai probabil, spun pompierii, s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Anchetatorii vor să vadă dacă tragedia s-a produs din cauza coșului înfundat al sobei, așa cum spun vecinii.

Vestul țării s-a aflat sub cod de vreme extremă. Este vorba despre Banat, sudul Crişanei şi Transilvania.

De la ora 22:00, acelaşi cod galben se va muta în centru, dar și în partea estică a ţării, cu viscol puternic la altitudini mari.

De altfel, de vineri, din nordul Moldovei, până în sud, spre Tulcea, vom avea ceață, vânt, polei, lapoviță și ninsori. Aceste schimbări de vreme vin ca urmare a unei părți rămase din furtuna Isha, care a făcut ravagii în nordul și vestul Europei, spun meteorologii.

reporteri: Octavian Moldovan, Gigi Ciuncanu, Natașa Paraschiv, Roxana Tivadar.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 25-01-2024 19:28