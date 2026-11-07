A fost însă atât de frig, că majoritatea clienților s-au lăsat seduși deopotrivă de șiragurile de cârnați afumați și teancurile de jumări și șorici.

Unii și-au pus chiar dorințe pentru Crăciun: „Sunt cuminte ca să primesc de la Moșul o oală de sarmale fierbinți!”

Merii din zona Voinești s-au scuturat în târgul de la Agronomie.

Prunele în pârg s-au ascuns în găluște, și acelea în pesmet rumenit în unt! Dovlecii s-au pitit în plăcinta cu foi fragede, iar ciorchinii au lepădat în sticle tot ce-au strâns mai bun de la soare.

Legumele, în schimb, se afișează acum în toată splendoarea, după o lungă baie în apă sărată sau în soluție de oțet, sare și zahăr, cu boabe de ienibahar și piper. Din cele 50 de butoaie de 200 de litri ale fraților Murătură au ieșit primele eșantioane. În această piață volantă maeștrii câștigă orice degustător de partea pepenașilor murați.

În acest an, spun specialiștii, gogoșarii se poartă cu sos de muștar. Între timp, unii cumpărători au trecut la lucruri serioase.

Necazul unora, că au rămas fără cojoace pe frig, e bucuria altora...

Alexandru Puican, Producător: ”Tăiem porcii, am început să tăiem porcii, toba de casă. Foarte bună, e doar fiartă și presată, cea mai bună tobă din târg”.

Și în târgul din parcul Titan, în zona Globului găsiți magiun, împăturit în gogoși mari cât pălăriile de floarea-soarelui.

Mai sunt doar 6 săptămâni până la sărbătorile când și mâncarea ne tremură în farfurie! Intrăm în zodia piftiei, experimentul de chimie în oală de 10 litri, unde picioarele de porc decid să devină jeleu.

Și tot în preajma Crăciunului își reintră în drepturi sarmaua, unitatea de măsură a iubirii în România.