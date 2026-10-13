Militarii români au parcurs peste 4.500 de mile marine, au verificat peste 180 de nave și au desfășurat mai multe operațiuni de control pe mare.

Fregata Regele Ferdinand a primit salutul navelor militare în portul Constanța, unde s-a întors după misiunea din Marea Mediterană. Vreme de 5 săptămâni cei 243 de militari îmbarcați și o grupă de militari ai forțelor speciale ale Marinei au verificat sute de nave și au simulat misiuni reale de conflict. Au avut în dotare și un elicopter naval.

Căpitan-Comandor Silviu Constantinianu, comandant Fregata Regele Ferdinand: A fost pentru prima dată când fregata Regele Ferdinand având la bord un stat major multinațional conduce gruparea de nave destinată acestei operații.

Ioan Petraș, maistru militar: Simulăm perfect în Marea Neagră, totul iar în Mediterană este simplu, ne coordonăm cu celelalte nave existente în grupare.

La revenirea în țară, militarii au fost așteptați de cei dragi.

Fregata „Regele Ferdinand” își va relua misiunile de patrulare în zona coastei românești a Mării Negre, dar și în zona obiectivelor din zona economică exclusivă a României.