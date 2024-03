Frații Tate ar fi plănuit să fugă din România. Declarațiile celor patru femei care ar fi fost abuzate sexual

"Veştile de astăzi sunt binevenite, deoarece pentru mulţi a fost o îngrijorare semnificativă că Tate ar încerca să evite justiţia în România şi în străinătate", a declarat Matthew Jury, partener executiv al firmei de avocatură McCue Jury & Partners.

"Suntem recunoscători autorităţilor britanice pentru că au luat în serios îngrijorările noastre şi au emis un mandat de arestare. Tate este acuzat de infracţiuni grave împotriva unui număr mare de victime şi trebuie să fie tras la răspundere", a declarat avocatul Matthew Jury.

El a adăugat că, de când Tate a fost arestat în România, acesta "a răspândit o cantitate mare de dezinformări cu privire la acuzaţiile penale cu care se confruntă în Marea Britanie" în interviuri de mare anvergură cu personalităţi populare din mass-media, precum Tucker Carlson şi Piers Morgan.

Patru femei l-au reclamat pe Andrew Tate la autorităţile britanice pentru presupuse violenţe sexuale şi abuzuri fizice, însă Parchetul Coroanei a decis să nu deschidă un proces împotriva lui considerând că n-ar avea şanse de câştig. Presupusele victime au apelat atunci la crowdfunding pentru a-şi acoperi costurile legale ca să intenteze un proces civil împotriva influencerului.

"Am predat dovezile noastre despre actele de violenţă îngrozitoare pe care le-am îndurat şi am aşteptat să se acţioneze. Dar, patru ani mai târziu, ni s-a spus că autorităţile britanice nu îl vor urmări în justiţie", afirmă cele patru femei pe pagina lor de campanie. "Este singura noastră cale rămasă pentru a-l trage la răspundere", arată ele.

Nu a fost imediat clar de ce este acuzat Tristan Tate, fratele lui Andrew Tate, în Marea Britanie, notează Associated Press.

Purtătoarea de cuvânt a celor doi fraţi, Mateea Petrescu, a declarat marţi că fraţii Tate, care au dublă cetăţenie, britanică şi americană, resping acuzaţiile şi "îşi exprimă profunda dezamăgire că astfel de acuzaţii grave sunt resuscitate fără noi dovezi substanţiale".

Avocatul lui Tate, Eugen Vidineac, a declarat marţi jurnaliştilor de la Curtea de Apel Bucureşti că din câte ştie, această anchetă a fost deja închisă şi în prezent nu ştie dacă ea a fost redeschisă şi dacă există probe noi prezentate de autorităţi.

Cel puțin două secții de poliție britanice au primit plângeri despre Tate

Pe de altă parte, The Guardian scrie că, din câte se pare, cel puţin două unităţi ale forţelor de poliţie britanice au fost interesate de activităţile lui Andrew Tate în Regatul Unit. Cotidianul britanic notează, de asemenea, că nu este clar care sunt acuzaţiile specifice la care se referă cererea de extrădare din partea autorităţilor britanice.

Potrivit The Guardian, trei femei au vorbit anterior cu poliţia din Hertfordshire şi au făcut reclamaţii. Procurorii britanici au decis însă anul trecut să nu le continue cazurile, considerând că este puţin probabil să obţină o condamnare.

Pe de altă parte, când presa britanică s-a adresat, marţi, poliţiei din Hertfordshire cu întrebări despre Tate, aceasta a îndrumat jurnaliştii să facă solicitări către poliţia din Bedfordshire, care, la rândul ei, a refuzat să comenteze.

Un purtător de cuvânt al Crown Prosecution Service, parchetul care autorizează acuzaţiile penale în Anglia şi Ţara Galilor, a confirmat că poliţia din Hertfordshire a înaintat un dosar privind potenţiale acuzaţii după ce a primit acuzaţii despre Tate. Purtătorul de cuvânt a declarat că procurorii specializaţi au analizat cazul şi le-au informat pe femei, în ianuarie 2023, că nu se va da curs cazului.

"Violul este o crimă devastatoare şi fiecare caz care ajunge la CPS este tratat de un procuror specializat într-una dintre unităţile noastre dedicate violurilor şi infracţiunilor sexuale. În acest caz, am analizat cu atenţie toate dovezile furnizate de poliţie cu privire la fiecare reclamantă şi am ajuns la concluzia că nu îndeplinesc testul nostru legal şi că nu există nicio perspectivă realistă de condamnare. Am trimis o scrisoare fiecărei reclamante, în care am explicat decizia noastră de a nu formula acuzaţii. Recunoaştem curajul fiecăruia dintre cei care se prezintă şi dorim ca aceştia să fie încrezători că va fi urmărit penal cazul lor ori de câte ori va fi îndeplinit testul nostru juridic", a comunicat CPS, citat de The Guardian.

Frații Tate, acuzați în România într-un caz separat

Andrew Tate este acuzat într-un caz separat, în România, de viol, trafic de persoane şi formarea unei bande criminale pentru a exploata sexual femei. El a fost arestat în apropiere de Bucureşti, în decembrie 2022, împreună cu fratele său şi cu două românce. Procurorii români i-au pus oficial sub acuzare pe toţi patru în luna iunie 2023, iar aceştia neagă acuzaţiile.

Tate, care a adunat 8,9 milioane de urmăritori pe X, a susţinut în repetate rânduri că procurorii din România nu au nicio dovadă împotriva sa şi că există o conspiraţie politică pentru a-l reduce la tăcere. Anterior, el a fost interzis de pe diverse platforme sociale importante pentru exprimarea unor opinii misogine şi pentru discursuri care alimentează ura.

O postare de marţi pe contul de X al lui Tate suna astfel: "Matrix se teme, dar eu mă tem doar de Dumnezeu". El foloseşte termenul "Matrix" pentru a se referi la ceea ce consideră a fi o conspiraţie de amploare care vizează bărbaţii.

După ce au fost arestaţi în România, fraţii Tate au fost ţinuţi timp de trei luni în arestul poliţiei, apoi au primit arest la domiciliu. Ulterior, ei li s-a restricţionat libertatea de mişcare în zonele din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov din apropiere. În prezent, ei nu pot părăsi România. Cazul juridic din România este încă în discuţie în etapele camerei preliminare, un proces în care inculpaţii pot contesta probele procurorilor. Nu a fost stabilită nicio dată a procesului, explică Associated Press.

În ianuarie 2024, Andrew Tate a câştigat un recurs în care a contestat confiscarea bunurilor sale de către autorităţile române, care au fost puse sub sechestru în săptămânile de după ce a fost arestat. Autorităţile române au confiscat 15 maşini de lux, 14 ceasuri de firmă şi numerar în mai multe valute în valoare estimată de 3,6 milioane de euro.

Pe de altă parte, în octombrie anul trecut, avocaţi ai presupuselor victime din Marea Britanie, dar şi din SUA au susţinut o conferinţă de presă la Bucureşti, în care l-au acuzat pe Andrew Tate şi pe adepţii săi că au încercat să le intimideze clientele pentru a le determina să tacă.

