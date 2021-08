Filmul incidentului în care a fost implicat un avion WizzAir. Aeronava ar fi fost închiriată de la o altă companie

Un avion WizzAir care venea din Bergamo cu peste o sută de pasageri la bord s-a defectat cu 20 de minute înainte să aterizeze.

Pilotul a anunțat turnul de control că are probleme la sistemul de navigație.

Reprezentanții companiei aeriene au declarat luni seară pentru Știrile PROTV că aeronava era închiriată și va fi verificată.

Cu sistemul de navigație defect, pilotul reușește să așeze pe pistă aeronava cu 107 pasageri la bord. Aterizarea a fost făcută manual. Comandantul aeronavei s-a bizuit doar pe informațiile primite de la turnul de control și pe experiența lui la manșă.

Cu 20 de minute înainte de ora stabilită pentru aterizare, senzorii aeronavei, un Airbus 321, au indicat probleme care puneau în pericol siguranța celor din avion.

Echipajul aeronavei Airbus 321, cu peste o sută de pasageri la bord, a anunțat turnul de control la ora 13 și 5 minute că are probleme tehnice la instrumentele de navigație. În timp ce la sol era activat planul roșu pentru intervenție, în cazul unei aterizări cu probleme, avionul a stat în aer nouă minute, timp în care s-a rotit de două ori în jurul aeroportului, la o altitudine de 1.600 de metri, ca să consume kerosenul, pentru a micșora orice potențial risc.

Cât timp avionul se rotea deasupra Iașiului, la sol au fost mobilizate forțe de intervenție în caz de dezastru: 22 de autospeciale de intervenție și 50 de ofițeri și subofițeri de la ISU. Poliția și Ambulanța au intrat, de asemenea, în alertă.

În aer, pasagerii au început să se îngrijoreze când au realizat că pilotul întârzie aterizarea și au văzut agitația de pe pistă.

Pasager: "La prima încercare de aterizare nu a reușit să aterizeze."

Pasager: "Nu ne-au zis. Am văzut pompierii acolo. A fost un pic nasol. Eu am crezut că nu știa să aterizeze ok și s-a întors. M-am panicat când am văzut pompierii și ambulanța, m-am panicat mult."

Pasageră: "Nu a fost un zbor prea plăcut.”

Reporter: ”Vi s-a spus ce s-a întâmplat?”

Pasageră: ”Nu. Nu."

Aeronava WizzAir a aterizat pe Aeroportul din Iași la ora 13 și 33 de minute, cu întârziere. Compania aeriana low-cost a anunțat că procedura a fost făcută "în condiții de maximă siguranță".

Romeo Vatra, director Aeroportul Internațional Iași: "Celula de criză s-a activat, au fost desfăcute corturile în caz de urgență. După o încercare ratată, pilotul a reușit să aterizeze în condiții foarte bune și să aducă pasagerii teferi la destinație."

Ionel Roșu, ISU Iași: "Cei 107 pasageri aflați la bord au refuzat acordarea asistenței medicale."

Surse din rândul celor care investighează incidentul au declarat că avionul Airbus 321 era închiriat de WizzAir de la o altă companie.

Probleme au fost și cu o cursă WizzAir spre Roma, în care urmau să se îmbarce 187 de pasageri de pe Aeroportul Timișoara. Chiar înainte să se urce în aeronavă, oamenii au fost anunțați că zborul se amână din "lipsă de personal".

Femeie: "Cu 10 minute înainte de a decola aeronava au spus că zborul e anulat."

Bărbat: "Prima dată ne-au zis că pentru defecțiuni. După aia, la insistențele noastre, au zis că nu au stewardese."

Reprezentații companiei WizzAir nu au comunicat oficial de ce a fost anulat zborul din Timișoara. Călătorii au fost anunțați că vor fi preluați de o altă aeronavă, cu o întârziere de peste 14 ore.