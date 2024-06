Filmul exploziei de la magazinul Dedeman din Botoșani. Mai mulți angajați au fost găsiți sub dărâmături

Angajați și clienți deopotrivă au zburat prin geamuri, ori au suferit arsuri. 15 persoane au ajuns la spital, însă 5 dintre acestea au fost transferate la Iași și București. Procurorii spun că bubuitura s-a produs la punerea în funcțiune a unei centrale termice.

O camera de supraveghere a surprins momentul exploziei. Într-un nor de praf și foc, totul a sărit in aer.

Era ora 10 și 17 minute, iar magazinul era deschis de la 8.

În momentul deflagrației, în clădire erau peste 100 de oameni, angajați și clienți. După bubuitură s-a instalat haosul.

Explozia s-a produs în zona administrativă a halei, lângă intrarea în magazin. La etaj erau birourile de contabilitate, sub acestea camera tehnică unde se afla centrala termică a magazinului, iar lângă un birou de unde se închiriau scule. Conform reprezentanților Dedeman, "o echipă externă autorizată desfășura lucrări la sistemul de alimentare cu gaz al magazinului" când jumatate de hală a sarit în aer. Flacăra a pornit din camera tehnică și s-a extins spre stângă inclusiv la birourile de la etaj. Materialele ușoare din care era construită hala au fost azvârlite la zeci de metri distanță.

Pereții au fost dărâmați, geamurile au fost sparte, pe jos este plin de materiale de construcție. Sub toate aceste dărâmături au fost găsiți mai mulți angajați ai magazinului care au fost duși de urgență la spital.

Martor: „A fost un zgomot extraordinar de puternic, s-a simțit ca un cutremur de 10 ori mai mare și caând m-am uitat pe geam am văzut totul zburând. Și când am ieșit am văzut oameni întinși pe jos, niste fete de la contabilitate, că ei au contabilitatea sus la etaj, care au sărit efectiv”.

Viorel Maftei era înăuntru în momentul deflagrației. A scapat doar cu câteva tăieturi.

Viorel Maftei: „Dintr-o data un flux foarte mare, tavanul a căzut peste noi, rigips. Am încercat să fug, dar veneau geamurile care au bubuit”.

Reporter: Erau răniți?

Viorel Maftei: „Erau foarte mulți. I-am scos. Erau doi tineri, unul jos, arși. Unii erau tăiați pe față de la geamuri”.

Martor: „Sora mea era înăuntru. S-a speriat și a sărit de la etajul 1, a scăpat doar cu o arsură minoră”.

Martor: „În timp ce mă duceam la mașină, daca nu mă feream tabla asta mă tăia. M-am ferit jos...”

Din cele 15 victime, 7 au suferit arsuri. La spital a ajuns inclusiv un copil.

5 dintre răniți au fost transferați cu elicopterul Black Hawk și cu un avion SMURD în Capitală și la Iași.

Valeriu Chihaia, prim-procuror: „A avut loc o deflagrație care s-a produs cel mai probabil cu ocazia punerii în funcțiune a unei centrale termice. Cercetările se desfășoară în cadrul unui dosar penal, având ca obiect infracțiunea de distrugere din culpă în formă agravată”.

Centrul comercial avea autorizație de securitate la incendiu. La anchetă va participa și o echipă de la INSEMEX Petroșani.

