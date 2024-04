Fermierii sunt forțați să pornească mai devreme sistemele de irigații din cauza temperaturilor crescute

Deși nevoia este mare, pe multe dintre canalele administrate de stat nu este strop de apă, iar agricultorii se descurcă cum pot.

În județul Călărași, din cele 13 amenajări pentru irigații, pe 6 a început să curgă apa de la începutul săptămânii. Pământul este atât de uscat în zona încât fermierii au cerut cu insistenta autorităților să lase apa să curgă.

Laurențiu Pandelescu, Directorul ANIF Călărași: „De la an la an îl folosesc tot mai mult, îi ajuta pe fermieri 52 de mii de hectare se iriga de acolo."



Din apa care curge pe canalul din localitatea Pietroiu, care are o lungime de mai bine de 40 de km, se aprovizionează și Viorel Nică, un agricultor care cultivă peste 3 mii de hectare. Acum, instalațiile lui de irigat pompează apa la capacitate maxima.

Viorel Nică, agricultor: „Dacă nu aveam sistemul de irigații, puteam să-mi iau adio de la grâu. Diferență dintre parcelele irigate și cele neirigate sunt de 7 tone pe hectare și la rapiță, 4."

Fermierii care au norocul să aibă culturi în preajma canalelor sistemului național de irigații se pot lega la sistem, însă trebuie să învestească în utilaje și stații de pompare proprii. Apa care curge pe canal e gratuita pentru ei și, mai nou, statul le decontează jumătate din cheltuielile pe care le au cu energia electrica.

Numai în județul Călărași, în ultimul an, numărul fermierilor care s-au conectat la rețea a crescut cu 20%. Asta arată interesul pentru beneficiile acestui sistem, având în vedere că verile sunt tot mai secetoase. Puțini sunt cei care au norocul în apropierea unui astfel de sistem.

În prezent, sistemul național de irigații acoperă puțin peste un milion de hectare, asta în condițiile în care fermierii români cultivă pe mai bine de 9 milioane de hectare. Foarte puțini dintre ei își permit să investească în sisteme proprii de irigații, iar cei mai mulți stau cu terenurile uscate în așteptarea ploii.

În apropierea culturilor lui Relu Bărbulescu, un agricultor din Ialomița, exista un canal de irigații, acesta este nefuncțional. Omul este nevoit să tragă apă dintr-un lac din apropiere, dar asta îl limitează foarte mult și își poate iriga doar 20 de hectare. Și-a cumpărat un sitem mic și se descurcă cum poate.

Relu Bărbulescu, agricultor: „Cultura porumbului trebuie udată și este cel mai bine pretabilă la irigații. Dacă ar fi fost precipitații cât de cât am fi evitat udatul la răsărire și am fi mers pe udatul de creștere. Îi dăm o apă de răsărire pentru că terenul e foarte sărăcăcios și nu are apă aproape deloc. După ce va răsări, vom încerca să venim cu o apă de creștere."

Potrivit Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, autoritatea care administrează sistemul național de irigații, în prezent se lucrează la 64 de stații de pompare pentru canalele de irigații, însă va mai dura până când vor fi puse în funcțiune. Ministrul Agriculturii promitea că până în 2025 suprafață irigată vă depăși 2 milioane de hectare.

