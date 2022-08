Femeie tâlhărită în plină zi, pe o stradă intens circulată din Craiova. Un jandarm aflat în timpul liber a intervenit decisiv

Un jandarm i-a observat pe cei doi din balconul locuinței sale, a alergat după ei și a reușit să puna mâna pe unul dintre fugari. Cel de-al doilea tânăr a reușit să scape, dar este cautat de poliție.

Atacul s-a petrecut în plină zi, pe o stradă intens circulată din Craiova.

Elena Ceapă, victimă: „M-am trezit mergând așa cu plasa în mâna stânga că cineva a dat în plasă, s-au rupt mânerele și ce a fost, a fost portmoneul cu telefonul. Mi-au căzut. ei au luat și au fugit. Au adunat imediat de pe jos și au fugit”.

Un jandarm care se afla în timpul liber i-a observat din vreme pe cei doi tineri și, pentru că i s-au părut suspecți, i-a filmat de la balcon. Apoi a auzit strigăte de ajutor ale femeii și a fugit după ei.

Plt. adj. Ionuț Eduard Radu, jandarm Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova: „Am coborât repede în fața blocului, am ajuns lângă ei, moment în care m-au văzut, au luat-o la fugă în direcții separate, am ales să alerg după unul, iar în scurt timp, în aproprierea unor blocuri am reușit să îl prind”.

A fost recuperate telefonul și portofelul pagubitei. Însă, nu și banii pe care îi avea femeia în portofel, aproximativ 500 de lei.

Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj: „Polițiștii au reușit identificarea celei de-a doua persoană stabilindu-se că este vorba de un tânăr de 17 ani din Craiova care până în prezent se sustrage de la cercetări. În cauză polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie”.

Plt. adj. Ionuț Eduard Radu, jandarm Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova: „Noi tot timpul suntem și în misiune chiar și în timpul liber, e de datoria noastră să facem ceva când se săvârșesc fapte de acest gen, a fost ceva natural, normal”.

Tânărul prins este anchetat în libertate.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 24-08-2022 18:14