Femeia lovită de tramvai în Capitală vorbea la mobil. Prima declarație a vatmanului

Un incident înfiorător petrecut sâmbătă, în Capitală, readuce în discuţie un subiect sensibil, dar perfect adevărat. Mult prea preocupaţi de telefoanele mobile, românii nu se mai uită pe unde calcă, fără să se gândească la riscuri.

A fost şi cazul unei femei de 37 de ani, pe care a lovit-o tramvaiul şi i-a provocat fracturi deschise la ambele picioare. "Vorbea la telefon, nu m-a observat, nici n-a auzit că intram în staţie", susţine şocat vatmanul, deşi unii martori îl acuză că rula cu viteză prea mare.

Staţia Brâncoveanu, o zonă intens circulată, era înţesată de maşini şi de oameni în momentul în care s-au auzit ţipetele unei femei. Toţi cei de față au descoperit şocaţi că avea ambele picioare prinse sub tramvai.

Potivit martorilor şi vatmanului, victima de 37 de ani era chiar pe marginea refugiului în momentul în care tramvaiul se apropia de staţie, adică ar fi circulat cu viteză redusă. Dar cu toate astea, femeia nu l-ar fi observat. Iniţial a pus un picior pe șine, ca mai apoi să alunece sub roţile vehiculului.

În stare de şoc a fost şi vatmanul, un tânăr angajat la sfârşitul anului trecut, aşadar cu puţină experienţă. Omul susţine că a respectat toate regulile. Potrivit lui, circula cu cel mult 15 kilometri pe oră, a folosit semnalul acustic înainte de a se apropia de staţie, însă nici aşa nu a putut evita impactul.

”Încerca să traverseze, cred, şi fix când am ajuns paralel a pus piciorul în faţă fără să se uite, nimic... a căzut... Am frânat, am pus patina, tot ce se poate, ce să fac? A coborât de pe bordură. Era şi cu fetiţa de mână, vorbea la telefon şi fix în fața tramvaiului a venit. Aşa mi-a făcut... Vă daţi seama, nu mai pot,credeţi-mă. Nu aveam ce să fac”, spune vatmanul.

Îl contrazic însă unii martori care susţin că dacă ar fi avut o viteză mai mică de rulare ar fi evitat nenorocirea, chiar dacă femeia ar fi fost neatentă.

”N-a oprit în staţie... I-a alunecat piciorul şi el venea cu viteză, am văzut că era acolo, pe partea aia. Atât am văzut”, povestește un martor.

După ce au făcut măsurători, anchetatorii au luat declaraţii care vor apărea în dosarul deschis pentru vătămare corporală gravă din culpă. Şi, din păcate, sunt tot mai multe astfel de dosare.

De la două accidente cu victime prinse sub tramvai

într-un an, pompierii au început să numere din 2016 încoace cel puţin două accidente lunar. Cele mai multe se întâmplă din vina oamenilor, care ascultă muzica vorbesc la telefon, sau traversează neregulamentar.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!