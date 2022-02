Explozie urmată de incendiu la un centru afterschool din Pitești. În clădire nu se aflau copii

S-a dat alarma în Pitești, după ce un apel la 112 a anunțat că a avut loc o explozie la un centru afterschool, amenajat într-o vilă din oraș.

Imediat au intervenit două autospeciale ale pompierilor militari şi un echipaj SMURD. Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Programul copiilor începea la ora 12. Tocmai veneau către centru, însoțiți de o învățătoare. Femeia a observat fumul gros care ieșea pe la marginile ferestrelor.

Învăţătoare: "Nu era absolut nimeni în clădire. În momentul în care am vrut să intru şi am văzut că miroase urât, am sunat pompierii, cum face orice om zdravăn la cap! A explodat ceva în casă, se poate întâmpla oricui".

Vecin: "Sunt copii, zilnic, la 12 vin şi începe".

Vecinii spun că nu au auzit nicio explozie.

Mihai Paul, ISU Argeş: "Iniţial apelul a venit ca o explozie urmată de incendiu a fost vorba doar de o ardere în condiţii de lipsă de oxigen, deci o degajare mare de fum, fără flacără deschisă".

Incendiul a distrus mobilierul din interior. Cauzele izbucnirii focului vor fi stabilite în urma unei anchete a pompierilor militari.