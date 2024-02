Explozie, urmată de incendiu, la o clădire din Sectorul 5 al Capitalei. Patru persoane au ajuns spital, 17 au fost evacuate

Mansarda și etajul al doilea au fost distruse de foc, în timp ce primul etaj a fost afectat parțial. 17 persoane se aflau în clădire când s-a întâmplat nenorocirea.

O explozie puternică a zguduit blocul de garsoniere, în jurul orei 22. La scurt timp, flăcările au cuprins mansarda, apoi s-au extins.

Un trecător a fost martor la nenorocire: „Dădeam colțul străzii, mă duceam spre casă și s-a auzit un fâsâit, am crezut că e dușul omului în casă. Am înaintat vreo 20 de metri și am auzit o bubuitură și geamurile sparte, am zis gata s-a întâmplat o tragedie. Am văzut flacăra, oamenii au început, am țipat unii la alții, să iasă, bătrâni, copii să iasă”.

Flăcările violente amenințau și alte locuințe din apropiere.

„S-a auzit bubuitură, am deschis fereasta, am văzut flăcările și am fugit. Mă gândeam că ajung flăcările la mine”, a mai spus un martor.

Pentru cei raniti au fost trimise la fața locului două echipaje SMURD și cinci de la Serviciul de Ambulanţă.

Claudiu Crăciun, colonel ISUBIF: „La sosirea noastră, la locul intervenției erau deja 15 persoane autoevacuate și trei persoane care prezentau diverse răni prin arsuri și au fost transportate la spital. Totodată, am intervenit pentru evacuarea a două persoane de la etajul 2”.

Pompierii au reușit să stingă incendiul după două ore de luptă cu flăcările. Pentru aceasta a fost nevoie de zece autospeciale cu apă și spumă.

Militarii incearcă sa afle acum din ce cauza a izbucnit incendiul.

