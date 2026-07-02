”ISU Sibiu intervine de urgenţă pe strada Afinelor din municipiul Sibiu unde a avut loc o explozie într-un apartament situat la etajul 5 al unui imobil cu 5 etaje. La faţa locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare şi un echipaj SMURD”, anunţă, joi seară, ISU Sibiu.

Sursa citată a precizat că explozia nu a fost urmată de incendiu.

”Din întregul imobil au fost evacuate 39 de persoane. Dintre acestea, până în acest moment nu au fost identificate persoane care ar avea nevoie de îngrijiri medicale”, au precizat pompierii.

Intervenţia la faţa locului este în desfăşurare.