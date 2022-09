Ecosisteme noi la Eforie Sud. Planta care va ajuta inclusiv căluții de mare să supraviețuiască și să își găsească hrană

Pe aproape trei hectare, scafandrii și biologii vor planta iarbă de mare, un proiect pilot în țara noastră, care va ajuta unele specii, printre care frumoșii căluți de mare, să supraviețuiască și să își găsească hrană și adăpost. Iarba marină va curăța și apa, spun specialiștii.

Zostera Noltii este o specie cunoscută sub numele comun de iarbă pitică și este singura plantă cu flori din lume care poate poleniza sub apă. Ea va fi folosită de specialiștii și biologii marini de la Constanța pentru a reface ecosistemele în zonele în care plajele sunt lărgite.

Iarba de mare se va planta pe o suprafață de trei hectare în zona Capul Turcului din Eforie Sud. Aici, lucrările de înnisipare se vor finaliza în luna octombrie, iar plantarea propriu zisă va începe în primăvara anului viitor.

Adrian Bilba, biolog marin: „Marea Neagră este foarte productivă, dar în comparație cu alte mări nu este la fel de diversă, este o mare relativ tânără și puține specii s-au adaptat acestui mediu salmastru. Acel ecosistem trebuie reconstituit și reconstiturea se va face cu aducerea altor surse de proliferare algală, practic este o plantare submersă.”

Iarba de mare va fi plantată la 100 de metri distanță de țărm și va avea rolul de a stabiliza zonele în care s-au efectuat lucrări de lărgire.

Nicușor Buzgaru, manager de proiect Administrația Bazinală Dobrogea Litoral: „Proiectul este unul dificil, pentru că la noi în țară s-a mai făcut așa ceva, doar la scară foarte mică, iar acum ne dorim să implementăm la o scară mare, discutăm de 29.000 de metri pătrați de implantare cu această plantă marină, care este destul de sensibilă la factori mecanici, în special la evoluția curenților și a valurilor marine."



Marius Stamat, managerul firmei constructoare: „Noi am făcut în cadrul companiei câteva experimente, unul într-un lac în Olanda care are condiții similare cu Marea Neagră, și am făcut de asemenea testări de creștere a acestei ierbi de mare în laborator."

Pe lângă căluții de mare, și alte specii își vor găsi aici hrana, în protectoarea câmpie subacvatică.

Adrian Teacă, biolog marin: „Găsim peste 100 de specii de nevertebrate marine în câmpurile cu iarbă de mare, cele mai importante. Sunt creveta de iarbă și crabul de iarbă."

Odată cu apariția acestui ecosistem vor veni, mai aproape de mal, și delfinii, pentru că hrana lor, bancurile de pești, se vor apropia pentru a se hrăni cu micile crustacee.

Costurile acestui proiect se ridică la 20 de milioane de lei.

Dată publicare: 23-09-2022 20:24