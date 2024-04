După ce a fost numit hoț timp de zece ani, un primar a fost declarat nevinovat. Și-a executat pedeapsa pentru corupție

Sentința a venit la un an după ce fostul edil obţinuse o soluţie favorabilă şi despăgubiri la CEDO.

În iunie 2016, DNA Timişoara anunţa că Lucian Stoicu, primar al comunei Vinga în perioada 2004-2012, a fost trimis în judecată pentru fapte de corupţie în legătură cu obţinerea unor bani de la APIA. Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, Stoicu ar fi depus, la data de 14 mai 2013, mai multe documente în fals, în scopul de a obţine „în mod injust” sume de bani în cadrul schemei unice de sprijin pe suprafaţă, pentru un teren agricol de 46,71 hectare, pe care de fapt nu l-ar fi deţinut. Astfel, fostul primar ar fi încasat „nelegal” 25.901 lei, sumă alocată din Fondul European Garantare Agricolă - FEGA, şi suma de 4.119 lei, alocată de la Bugetul Naţional, APIA constituindu-se parte civilă în cauză, cu suma totală de 30.021 lei.

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Lucian Stoicu şi au pus sechestru asigurător pe un imobil care îi aparţine. Dosarul a fost judecat la Tribunalul Arad, care l-a achitat pe fostul edil în 2017. Totuşi, după apelul făcut de DNA, Curtea de Apel Timişoara l-a condamnat pe Lucian Stoicu la trei ani de închisoare cu suspendare pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată. În 2023, Stoicu a câştigat la CEDO pentru că nu ar fi avut parte de un proces corect la Timişoara, unde nu i-ar fi fost dată posibilitatea să-şi spună punctul de vedere şi să aducă probe.

„În 2013 - 2014, un comisar de poliţie şi primarul de atunci au încheiat un proces verbal în baza căruia eu am fost condamnat pentru fapte de corupţie, lucru care nu are nimic în comun cu realitatea. Mie mi s-a adus la cunoştinţă acest dosar în 2016, când am fost trimis în judecată. Am fost achitat în primă instanţă, constatându-se că faptele nu există. Cu toate acestea, urmare achitării, DNA a formulat plângere împotriva soluţiei la Curtea de Apel Timişoara, care, fără să fiu prezent la judecată, m-a condamnat la trei ani închisoare cu suspendare şi interzicerea unor drepturi pe o perioadă de trei ani de zile. Am contestat această soluţie la CEDO şi după şase ani am primit o rezoluţie prin care CEDO constată că mi-au fost încălcate drepturile. Pentru a fi menţinută sentinţa de achitare dată iniţial, a trebuit să reluăm procesul la Curtea de Apel Timişoara, iar în 18 aprilie 2024, după derularea procesului cu reaudierea martorilor, cu ceea ce înseamnă un proces penal, s-a constatat că sesizările făcute de DNA şi APIA sunt nefondate, rămânând valabilă sentinţa de achitare”, a declarat luni, pentru AGERPRES, Vinga Lucian Stoicu.

Fostul primar acuză că timp de zece ani a fost denigrat şi considerat hoţ.

„Zece ani din viaţa mea am fost considerat un hoţ pe nedrept. Acest lucru mi-a dăunat mie şi familiei, mi-a adus mari prejudicii. A trebuit să particip la muncă în folosul comunităţii, a trebuit să fac programe de reabilitare la psiholog pentru a conştientiza că sunt un puşcăriaş, că sunt un inculpat. Am fost dezonorat ca individ”, a spus Stoicu.

Deşi anul trecut a primit de la CEDO 4.000 de euro pentru prejudicii morale şi 400 de euro pentru plata cheltuielilor de judecată, Stoicu spune că suma este mică în comparaţie cu suferinţa care i-a fost provocată.

„Această sumă nu reprezintă suferinţa mea. Sigur, mă voi îndrepta împotriva statului român”, a declarat fostul edil, care spune că va cere daune morale „de cel puţin 150.000 de euro pe an”, considerând că ar avea dreptul la 1,5 - 2 milioane de euro.

„Eu având statut de condamnat, nu am putut participa la licitaţii, deşi sunt administrator într-o firmă. Nu am putut să îmi exercit drepturi, am fost respins de la licitaţii pentru că aveam statut de inculpat”, a adăugat fostul edil.

Primarul actual al comunei Vinga, Ioan Negrei, cel care a fost menţionat de Lucian Stoicu ca fiind semnatarul procesului verbal care a condus la condamnare, susţine că nu a avut nicio implicare.

„Am citit şi eu sentinţa Curţii de Apel Timişoara, nu doresc să comentez. Eu nu am depus nicio sesizare în cazul fostului primar, nici Primăria ca instituţie nu a fost implicată. Pe parcursul anchetei, unii angajaţi ai Primăriei au dat declaraţii”, a spus Ioan Negrei.

Potrivit portalului instanţelor de judecată, în 18 aprilie 2024, Curtea de Apel Timişoara a dat soluţia definitivă după rejudecarea dosarului, impusă de decizia CEDO. Curtea de Apel a respins astfel apelurile formulate de DNA Timişoara şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie din Agricultură (APIA) împotriva sentinţei din 2017 a Tribunalului Arad, prin care Lucian Stoicu fusese achitat.

„În baza art.462 alin.3 C.p.p. dispune restabilirea situaţiei anterioare prin restituirea către inculpatul Stoicu Lucian-Viorel a sumelor de 2000 lei reprezentând cheltuieli judiciare, achitată conform avizului de plată nr. 230119384325/30.10.2017 a AJFP Arad, respectiv 30.021 lei reprezentând despăgubiri civile, achitată conform avizului de plată nr. 230119420237/17.11.2017 a AJFP Arad. În baza art.275 alin.3 C.p.p. cheltuielile judiciare din apel rămân în sarcina statului. Definitivă”, se arată în soluţia pe scurt.

