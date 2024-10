După 11 ore de percheziții la Spitalul din Rădăuți, a urmat o noapte albă la DNA Suceava. „Așa au fost învățați”

Sunt bănuiți că ar fi implicați în trucarea unor concursuri pentru angajarea unor brancardieri și infirmieri.

Mii de documente au fost ridicate de oamenii legii din cabinetele medicilor, dar și din birourile celor de la Resurse Umane, Achiziții Publice și Contabilitate.

Dorin Tibeica, manager interimar spital Municipal Rădăuți: „S-au făcut percheziții în anumite locuri în spital, în special în cabinete, vestiare. S-au sigilat birourile și toate spațiile care urmau să fie percheziționate."

Procurorii vorbesc despre fapte de corupție săvârșite în ultimul an. Printre cei duși la audieri se numără fostul manager al spitalului, dar și actualul director medical.

Medicii care au fost aduși la audieri făceau parte din comisiile concursurilor de angajare. Ei ar fi suspectați de faptul că ar fi luat șpagă de la unii dintre candidați. Potrivit unor surse din spital, nu este exclus ca procurorii să fi primit reclamații și cu privire la doctorii care ar fi luat mită pentru actul medical. În acest sens, au fost făcute verificări inclusiv în vestiarele personalului medical.

Descinderile au avut loc sub ochii pacienților.

Reporter: „Ați văzut mascați?

Femeie: La intrare da, erau, erau.

Reporter: V-au întrebat ceva?

Femeie: Buletinul, unde mă duc și ce fac. Nu mi s-a dat voie decât 10 minute.”

Femeie: „Se zice că la un medic de aici ar fi cerut șpagă. Nu mi se pare normal, că poate omul nu are de unde să dea, poate omul are pensie mică sau nu are deloc.”

Bărbat: „De ce credeți că oamenii încă mai oferă atenții medicilor? Așa au fost învățați.”

Dr. Alina Cigoli, medic UPU Spital Rădăuți: „Activitatea din spital ușor încetinită a fost în compartimentul internărilor de zi, unde o persoană a fost ridicată pentru percheziție la domiciliu. La un moment dat a fost sechestru pe toată partea administrativă.”

Perchezițiile au durat 11 ore.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: