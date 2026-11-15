Ministrul Apărării, Ştefan Radu Oprea, a precizat că prezenţa unor obiecte aeriene şi de suprafaţă venite dinspre nord face ca riscul pentru navigaţie să fie ridicat într-un perimetru din largul Deltei Dunării. Circulaţia, însă, este permisă în zonă, potrivit News.ro.

"Direcţia Hidrografică Maritimă a emis astăzi avizul radio pentru navigatori nr. 172/2026. Prin acesta se recomandă comandanţilor navelor comerciale să îşi planifice rutele astfel încât să evite zona delimitată în aviz, care este în perimetrul vaselor lovite aseară de drone", anunţă, duminică seară, ministrul Apărării, Ştefan Radu Oprea.

Potrivit acestuia, recomandarea are caracter preventiv: "Navigaţia în zonă rămâne permisă.

Evaluările noastre arată că prezenţa unor obiecte aeriene şi de suprafaţă venite dinspre nord face ca riscul pentru navigaţie să fie ridicat într-un perimetru din largul Deltei Dunării".

Oprea precizează că Ministerul Apărării Naţionale ia măsuri pentru a limita riscurile indirecte pe care războiul din proximitatea apelor noastre teritoriale le generează pentru navigaţia comercială şi pentru siguranţa echipajelor.

Potrivit avizului, "începând cu data de 15.11.2026 până la un nou aviz, următorul raion este declarat periculos pentru navigaţie din cauza prezenţei în zonă a unor obiecte plutitoare dinspre nord".

Documentul transmite navigatorilor şi coordonatele care delimitează raionul periculos.

Trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării, în interval de doar câteva ore. În toate trei cazurile au izbucnit incendii la bord şi s-au produs mai multe pagube, dar nu au existat victime.