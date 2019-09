Drama unei tinere din Alexandria, răpită și abuzată o noapte întreagă. Ce le-a spus polițiștilor

Un caz similar cu tragica situaţie a Alexandrei Măceșanu din Caracal a fost rezolvat rapid joi dimineaţă de poliţia din Alexandria, judeţul Teleorman.

Forţele de intervenţie au eliberat în numai câteva minute o tânără care a sunat la 112 şi a spus că a fost sechestrată şi violată de un individ care a abordat-o, mai întâi pe internet, apoi i-a cerut o întâlnire.

Miercuri, a luat-o la o plimbare cu maşina, apoi a blocat portierele, a dus-o într-un apartament şi a chinuit-o toată noaptea.

Alerta s-a dat joi dimineaţă la Alexandria când o tânără a descris aceeaşi situaţie ca în cele două cazuri tragice din Caracal.

Fata de 19 ani a povestit că a fost luată de pe stradă de un tânăr de 22 de ani, pe care-l cunoscuse pe internet. A fost dusă într-un apartament, închisă acolo şi abuzată.

Comisar şef Iulian Orbesteanu, IPJ Teleorman: "Dimineaţa la ora 6.17 s-a primit apel la 112. Primii poliţişti ajung la faţa locului în 10 minute, iar în 18 minute au intrat în apartament. Le-a deschis chiar individul care n-a opus rezistență. Fata a fost dusă la serviciul medico-legal, el la audieri".

Fata de 19 ani susţine că a fost agresată sexual şi ameninţată cu bătaia întreaga noapte. Disperată, ea a încercat să scape, şi s-a folosit de prima împrejurare care i-a permis să sune la 112.

Victimă: "Am sunat la 112 abia în momentul în care s-a făcut dimineaţă si am văzut că el dormea. M-am gândit că dacă sun mai devreme o să mă bată sau chiar o să mă omoare

Reporter: "Ai de gând să depui plângere penală împotriva lui?

Victimă: "Am de gând să o fac ca acum ies din starea de şoc şi nu vreau ca alte fete să devină victimele lui".

Tânăra din Alexandria a putut să le dea indicii importante poliţiştilor, şi fiecare detaliu a uşurat acţiunea agenţilor şi a scurtat căutările!

Cazul din Alexandria pare să fie în oglindă cu cel de la Caracal numai ca de data aceasta oglindă a fost mai clară. În oraşele mari stâlpii GSM sunt mai deşi semnalul este mai bun şi prin urmare localizarea mai precisă. Mai mult, tânăra a găsit în casă o factură pe care era trecută exact adresa la care fusese dusă.

Fata vrea să depună plângere penală împotriva suspectului şi aşteaptă eliberarea certificatului medico-legal. Individul poate fi acuzat de lipsire de libertate şi viol.

Victima ne-a povestit pas cu pas toate chinurile prin care a trecut noaptea trecută. Povestea pare și mai cutremurătoare ținând cont de răspunsul său când am întrebat-o de ce nu a depus plângere penală.

Deși este o tânără cu rezultate excelente la învățătură, ea a spus rușinată că nu a avut curajul să depună plângere pentru că i s-ar fi spus de către cunoscuți că trebuie să aibă mulți bani pentru a-și angaja un avocat.

E cuvmva cumplit că, în situația fetei de 19 ani, voor fi și alte victime, unele de teamă, altele că pică la înțelege cu abuzatori, altelece care se tem că nu au bani pentru a-și face dreptate.