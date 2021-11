Drama unei familii cu opt copii a sensibilizat o comunitate întreagă. Ce au reușit să facă după ce casa a ars în întregime

Minunile există și sunt făcute de noi. Drama unei familii cu opt copii din județul Bacău, a sensibilizat o comunitate întreagă.

Câțiva oameni cu suflet mare au strâns bani și au decis să le ridice o locuință, până de sărbători, după ce vechea casă a fost mistuită de un incendiu.

Săptămână trecută, casa familiei Neleapca a ars ca o torță.

Daniela Neleapcă, proprietară: "Am venit de la apă, am intrat în casă și dădeam geamurile cu vopsea. Când m-am uitat, ieșea fum de la hornul din tavan. Am aruncat o cană cu apă și a venit băiatul mic și mi-a spus că este flacăra pe casă. Când am ieșit, era flacăra pe casă și nu am mai apucat să scot decât o pătură și un televizor. Nici acte nimic, buletin, card, tot."

Părinții și cei 8 copii ai lor trăiesc vremuri cumplite. Au rămas fără un acoperiș deasupra capului, în pragul iernii.

Marcat de drama prin care trece, Daniel, unul dintre băieți, vrea să se facă pompier și să îi poată salva pe cei năpăstuiți de necaz.

Un controlor de trafic aerian din Bacău a aflat despre necazul care a lovit familia și, cu ajutorul mai multor colegi, a cumpărat materiale de construcții și împreună au decis să le ridice o casă.

Adrian Radu, controlor de trafic aerian: "Am hotărât împreună cu mai mulți colegi să ne implicăm și să strângem cât mai mulți bani pentru materiale de construcții și ce mai au nevoie. Am adus și haine și o să cumpăram rechizite pentru copii."

În ajutor au sărit și vecinii.

Vecin: "Îi ajut și eu pe oamenii ăștia cu ce pot mai mult de atât nu am ce face. Nu îi putem lăsa la greu facem și noi cât putem."

Tatăl celor 8 copii muncește și el cot la cot, pentru ca locuința să fie gata până să dea ninsoarea.

Proprietarul casei: "Am dormit vreo 3 nopți aici într-o magazie eu și soția. Copiii i-am dat prin sat la cumetri, la vecini și ne-am descurcat așa cum am putut."

Oamenii speră ca locuința să fie gata până de Crăciun.