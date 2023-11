Două tramvaie s-au ciocnit în Timișoara. O femeie de 57 de ani și o adolescentă de 17 au fost rănite

În acestea se aflau zeci de pasageri, care au tras o sperietură teribilă. Incidentul a fost surprins și de o cameră de supraveghere.

Accidentul s-a petrecut pe bulevardul Liviu Rebreanu din Timișoara. În imaginile suprinse de o cameră de supraveghere se observă cum unul dintre tramvaie stă în stație, iar altul foarte vechi, condus de o femeie de 57 de ani, vine din spate și îl lovește cu putere. În acel moment, toți pasagerii care stăteau în picioare au fost puși la pământ.

Bărbat: „A fost în stație tramvaiul în care am fost și în spatele lui o venit ăsta. Toți care au fost pe interval au căzut. Am avut noroc că eu am stat pe scaun. Acum eram praf”.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de poliție, pompieri și medici.

Alexandra Petrovici purtător de cuvânt IPJ Timiș: „În urma impactului au rezultat două victime, respectiv femeia de 57 de ani și o minoră de 17 ani, pasageră în tramvaiul condus de femeia de 57 de ani, care au fost transportate la spital în vederea acordării îngrijirilor de specialitate”.

Circulația tramvaielor a fost întreruptă mai bine de o oră, iar călătorii s-au supărat că nimeni nu le-a oferit o alternativă de transport.

Bărbat: „Stăm de o oră și un sfert, le zicem de autobuze. De ce n-au pus? Dau din umeri”.

Bărbat: „Nu a ținut frâna și l-a lovit pe ăla din față. Două victime lovite ușor, la umăr probabil în urma impactului. De vreo oră nu mai circulă că e blocat”.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 23-11-2023 08:29