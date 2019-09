Atac cu drone. Incendiu uriaș la instalaţii petroliere ale gigantului saudit Aramco

Două instalaţii petroliere ale gigantului saudit Aramco au fost vizate de un atac de dronă sâmbătă dimineaţă devreme, a informat agenţia oficială de presă saudită SPA.

"La ora 4.00 (1.00 GMT), echipele de securitate industrială Aramco au intervenit la incendii în două dintre instalaţiile sale la Abqaiq şi Khurais" în estul Arabiei Saudite, a adăugat agenţia, precizând că "cele două incendii au fost stinse".

O anchetă a fost deschisă după atac, potrivit aceleiaşi surse, care nu a precizat provenienţa dronei. Atacul nu a fost revendicat imediat.

Abqaiq City

Saudi

Aramco

The capital of the oil industry

Explosions and fires

Now residents are evacuating the city

— Nasser (@Nasser22820844) September 14, 2019

Rebelii yemeniţi, sprijiniţi de Iran, revendică regulat tiruri de drone sau rachete împotriva unor ţinte saudite, declarând că acţionează ca represalii pentru loviturile aeriene ale coaliţiei conduse de Arabia Saudită ce intervine în Yemen în sprijinul forţelor proguvernamentale.

— Nate Rosenblatt (@NateRosenblatt) September 14, 2019

Coaliţia, care intervine împotriva rebelilor houthi din 2015, a confirmat unele dintre aceste atacuri şi a dezminţit altele.

La 17 august, rebelii houthi au anunţat un atac cu ajutorul a zece drone, "cel mai mare lansat vreodată în Arabia Saudită", împotriva câmpului Shaybah (est), ce a provocat un incendiu "limitat" potrivit Aramco la o instalaţie de gaz, fără a face răniţi.

— ZaidBenjamin الحساب البديل (@ZaidBenjamin5) September 14, 2019

Pe 14 mai, houthi, care controlează vaste zone în Yemen, au revendicat un atac de drone în regiunea Riad împotriva a două staţii de pompare a unei conducte petroliere ce leagă estul de vestul regatului saudit, primul exportator de petrol din lume.

Atacul a avut ca rezultat suspendarea temporară a operaţiunilor la oleoduct, adăugându-se tensiunilor în creştere din regiunea Golfului în urma atacurilor şi actelor de sabotaj împotriva unor petroliere în mai imputate Iranului de Statele Unite, ceea ce Teheranul respinge.

Distrugerea unui drone americane, intrată în spaţiul aerian iranian potrivit Teheranului, a provocat temeri legate de un conflict general. Preşedintele american Donald Trump a susţinut apoi că a anulat în ultimul moment lovituri aeriene ca represalii.