Două case au ars din temeilii și o alta a fost afectată parțial de flăcări, în Tulcea. Focul ar fi fost pus intenționat

Pompierii au reușit să stingă focul după cinci ore de eforturi. Focul ar fi fost pus intenționat, cred localnicii, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă au sau nu dreptate.

Incendiul, extrem de violent, a fost filmat de un voluntar cazat la o pensiune din vecinătate. Proprietarul casei de unde a pornit focul, nu a mai putut sa salveze nimic.

Proprietarul casei deține un restaurant și o spălătorie auto în Niculițel, iar martorii cred că și-ar fi făcut dușmani.

Petru Gabor, martor: „Am ieșit afară, la o țigară, după ce am mâncat, și am văzut o lumină mare. Și m-am dus la proprietari să le spun că e posibil să ardă o casă la vecini. Eu, când am ajuns, deja era cuprinsă casa toată de foc. Din păcate, târziu au văzut oamenii, bănuiesc. Nu știu ce putea să oprească focul ăla, dacă în 10 minute, s-a extins atât de puternic.Oamenii spun că cineva le-a pus intenționat focul."



Focul s-a extins la cea de-a doua casă din aceeași curte, care ar aparține părinților omului de afaceri, apoi și la un imobil învecinat. Oamenii s-au temut că ar putea ajunge și la grădinița de alături.

sg. maj. Daniel Năstase, ISU Tulcea: „Intervenția pompierilor militari a fost finalizată după aproximativ cinci ore și a fost una dificilă, din cauza materialelor combustibile din care erau construite clădirile. Pagubele materiale au fost limitate la doua construcții care au ars în totalitate și o a treia, care a fost afectată parțial."



Cauza exactă a declanșării incendiului este în curs de stabilire.

Dată publicare: 14-09-2022 16:22