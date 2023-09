Dosar penal pentru ucidere din culpă și distrugere după explozia puternică din Sibiu. Care ar putea fi cauza tragediei

Doi oameni au murit și 15 apartamente și cinci mașini au fost avariate. Potrivit pompierilor, cauza tragediei ar fi o acumulare de gaze.

Era 7 dimineață când o explozie puternică produsă într-un apartament de la parter a zguduit tot blocul. Geamurile și chiar ușile din locuințe au zburat cât colo.

Îngroziți, oamenii au vrut să iasă cât mai repede din apartamente, însă casa scării era înundată de un fum gros. Patru dintre ei au suferit atacuri de panică.

20 de persoane au fost evacuate de pompieri, uniele cu autoscara, altele cu măști de oxigen pe figură.

Bărbat: „Eu stau deasupra, la mine au zburat ușile din apartament. Când am ieșit era fum în toată scara. Am văzut tot țăndări pe jos. Când am coborat prin fumul ăla, nu mă vedea nimeni, de la apartamentul ăsta unde a fost situația ieșeau flăcări pe casa scărilor”.

Cele două persoane au murit pe loc

Sg. maj. Andreea Ștefan, purt.cuv. ISU Sibiu: „Misiunea pompierilor a fost îngreunată deoarece din apartament existau mari degajări de fum”.

În locuința în care s-a produs explozia stăteau un bărbat de 46 de ani și o femeie de 51. Ambii au murit pe loc. Vecinii povestesc că de când s-au mutat acolo în urmă cu 5 ani, au lucrat la renovarea apartamentului, pentru ca totul să fie nou. Aveau înăuntru și o centrală, iar pompierii investighează acum dacă nu cumva s-a produs o acumulare de gaze.

În paralel, polițiștii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă și distrugere din culpă.

Dată publicare: 25-09-2023 13:37