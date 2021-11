Dosar de crimă pentru accidentul în care o camionetă a fost zdrobită între două tiruri și un om a murit. ANIMAȚIE GRAFICĂ

Teribilul accident în care o camionetă a fost zdrobită între două tiruri și un om a murit s-a transformat într-un dosar de crimă. Procurorii încep ancheta pentru omor și tentativă de omor.

Cel puțin trei martori ar fi auzit în stație cum șoferii tirurilor, tată și fiu, l-au amenințat pe cel prins la mijloc. Șoferul camionetei, care în accident și-a pierdut tatăl, aflat pe locul din dreapta, ne-a povestit ce s-a întâmplat.

Marți, el și ceilalți doi șoferi vor fi audiați din nou de procurori, care au reluat cercetările de la zero.

Viorel Bârsan era la volanul camionetei care a fost zdrobită la ieșirea din Alexandria de cele două TIR-uri, conduse de un bărbat și fiul său. Și el în mașină tot cu tatăl sau, în vârstă de 60 de ani, care a murit în accident. Pentru că, șocat și doborât de durere a sărit la bătaie, Viorel Bîrsan a fost sancționat de polițiști. Acum, după ce și-a îngropat tatăl, a rememorat ultimele clipe de dinainte de accident.

„Am ajuns în dreptul cabinei lui, el accelerând și el și fiind pe coborâre, am ajuns la aceeași viteză, în limitarea de 90. Acolo eu l-am rugat pe colegul respectiv cu tirul: colegul, las-o puțin mai încet că oricum banda lui se îngusta. El acolo cred că s-a simțit că de ce l-am rugat, că eu să trec de el... și după ce am trecut, a început să mă înjure, nu pot să reproduc cuvintele, nu mi le aduc aminte bine, ceva cu cotețul tău de mașină... și i-am zis: colegul, te rugai frumos să ma lași să trec. Și atunci am răbufnit și eu, l-am înjurat și eu și el zice: stai așa că te ajung din urmă și te răstorn”, a declarat șoferul dubei.

Mașină condusă de Viorel Bârsan a fost prinsă între cele două tiruri.

„Ulterior am aflat că e fiul lui cu tirul din față, a frânat brusc am văzut că a frânat, am frânat și eu. În timp ce eu frânăm, cel din spate nu a mai văzut că am frânat, a intrat în mine și m-a împins drept în remorcă respectivă. Am apucat să trag stânga de volan, din față veneau mașini. Mi-a agățat aripa și cu farul din dreapta, cu stâlpul, cu ușa până la axa din spate, adică 6 metri și toată partea aia, și cu tatăl meu, a fost luat și tata, l-a dus până la axa din spate. Am sărit în spate, l-am luat în brațe, tata nu știu dacă în momentul ăla mai trăia”, a mai declarat Viorel Bârsan.

Șoferul unei firme de transport de pe ruta Alexandria - București este unul dintre martorii cheie în acest dosar. El le-a declarat polițiștilor că ar fi auzit pe stație cum cei doi șoferi de TIR, tată și fiu, l-au amenințat pe bărbatul de 36 de ani aflat la volanul dubei. Același lucru îl susțin și alți șoferi aflați în acel moment, pe același drum.

După primele audieri făcute de polițiștii din Teleorman, dosarul, considerat inițial un accident rutier, a fost declinat Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman și va fi reluat de la zero. Procurorii vor începe de acum cercetările pentru omor și tentativă de omor, iar primii audiați vor fi cei trei șoferi implicați în accident.

La audieri vor fi chemați șoferii din trafic care aveau stații de emisie recepție și au auzit discuțiile. Deși importante, declarațiile martorilor nu vor fi definitorii în probarea infracțiunilor de omor și tentativă de omor. Este importantă și expertiza auto care va stabili cine și cum a încălcat regulile de circulație. După aceea, procurorii vor decide dacă fapta a fost comisă din culpă sau cu intenție. Deocamdată nici un șofer nu a fost reținut în acest caz.