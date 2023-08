Doliu în lumea muzicii americane de rap și R&B. Rapper-ul Magoo, fost colaborator al lui Timbaland, a murit la 50 de ani

Cauza decesului autorului piesei "Up Jumps Da' Boogie" nu este încă cunoscută, precizează tabloidul Page Six.

Starul R&B și producătorul muzical Digital Black a anunțat tragica veste într-o postare pe Instagram, distribuind coperta albumului "Welcome to Our World" din 1997 al lui Magoo și Timbaland.

"Omule, nu pot să cred că acest RIH Magoo al naibii de mare, frate, nu era deloc [sic] pregătit pentru asta #superfriends", a scris el.

Cântărețul "Pony" Ginuwine, între timp, le-a reamintit urmăritorilor săi de pe Instagram că "timpul este scurt", într-un omagiu adus lui Magoo, al cărui nume real era Melvin Barcliff.

"Nici măcar nu știu cum să spun ceva în acest moment , am pierdut 3 prieteni acum în decurs de o lună la LIFE și este [sic] data scadentă ....acest tip, întotdeauna m-a împins ... îmi vei lipsi maganooo, că așa îi spuneam", a scris Ginuwine.

Colegii rapperi și vedete R&B au comentat și ei la postarea lui Ginuwine, transmițând propriile condoleanțe.

Sursa: pagesix.com Etichete: , , , Dată publicare: 14-08-2023 18:17