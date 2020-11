Doi bătrâni și-au pierdut casele după ce au fost înșelați de falși dezvoltatori turci

Doi bătrâni din București și-au pierdut casele, după ce au fost înșelați de mai multe persoane care s-au dat drept dezvoltatori imobiliari turci.

Suspecții, patru bărbați și o femeie, își alegeau victimele din rândul persoanelor în vârstă, care locuiau singure, și aveau probleme de memorie. Le convingeau să le dea locuințele, chipurile în schimbul unor case noi, construite de ei. Polițiștii i-au prins când încercau să convingă o bătrână de 86 de ani să le dea apartamentul.

Poliţiştii au intrat pe fir în momentul în care rudele bătrânei de 86 de ani i-au anunţat că nu mai reuşeau să dea de ea.

Femeia fusese în realitate racolată de gruparea de hoţi pe o stradă din sectorul doi. Cei cinci îi promiseseră că vor avea grijă de ea şi că îi vor construi o casă nouă, dacă în schimb renunţa la apartamentul pe care îl deţine. Au profitat de faptul că bătrâna are probleme de memorie şi avea asupra ei un bileţel scris de rude, ca să poată fi identificată uşor.

Reporter: Cum aţi înşelat-o pe bătrâna respectivă?

Suspectă: „Doamnă, nu am înşelat pe nimeni. Nu mă filmaţi, vă rog!”

Reporter: Ştiaţi că are familie?

Suspectă: „Doamnă, nu am înşelat pe nimeni! Lăsaţi-mă în pace, că nu am făcut nimic eu”.

Reporter: Aţi vândut un apartament...

Suspectă: „Nu am vândut doamnă, nimic."

Bătrâna a fost găsită chiar în casa unuia dintre suspecţi şi nu apucase încă să predea actele locuinţei ei. Nu la fel de norocoşi au fost alţi doi bătrâni, fără familie, care au rămas pe drumuri.

Femeia şi cei patru bărbaţi le-au spus bătrânilor că sunt dezvoltatori imobiliari turci. Ca să le câştige încrederea s-au mutat chiar şi cu ei în casă. Sub pretextul că îi îngrijesc au reuşit să pună mâna pe acte şi să intre în posesia a două apartamente. Pe unul dintre ele, aflat pe strada Câmpia Libertăţii, din sectorul 2, au apucat să îl vândă cu 50.000 de euro.

„Cercetările au fost declanșate din oficiu, în urma verificărilor efectuate într-o cauză de dispariție, rezultând presupunerea rezonabilă că cinci persoane, 4 bărbați și o femeie, cu vârste cuprinse între 34 și 50 de ani, pretinzând că sunt cetățeni străini, ar fi înșelat persoana în cauză că îi va construi o casă nouă, pretext sub care ar fi determinat-o să o cedeze pe cea care o deținea” a comunicat Poliția.

Poliţiştii de la Serviciul de Investigaţii Criminale i-au reţinut pe suspecţi, după ce au descins la locuinţele lor din Bucureşti şi din Călăraşi. Cei cinci sunt cercetaţi pentru lipsire de libertate și înșelăciune.