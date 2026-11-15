Autoritățile au anunțat investiții și proiecte care funcționează de mulți ani în alte capitale europene. Însă la noi nu se văd rezultatele. Doar unul din 10 bucureșteni spune că se simte în siguranță când este pieton, potrivit unui studiu recent.

Șoferii ignoră trecerile din intersecții

Băiat: „Trec zilnic pe trecerea asta, vara trecută a fost cel mai nașpa, luminile nu au funcționat, era beznă. Eu mergeam cu lanterna ca să mă vadă mașinile care vin din dreapta.”

Bărbați: „Mulți șoferi au impresia că dacă intră în giratoriu nu mai contează trecerea.”

Reporter: „Dar nu e giratoriu.”

Bărbați: „Da, nu e, dar așa arată. E tricky.”

Corespondent PROTV: „Această zonă de la intersecția bulevardelor Pache Protopopescu și Carol naște confuzii, mai întâi în rândul șoferilor. Mulți cred că sunt într-un sens giratoriu, de fapt ocolesc un parc și trebuie să acorde prioritate celor din dreapta.”

Semafoarele inteligente pot proteja pietonii

În aceste cazuri, pietonul aflat pe zebră are cel mai puțin de câștigat. Anul trecut, unul din trei oameni morți în accidente rutiere grave la noi a fost pieton. Soluțiile pentru a reduce aceste statistici țin de tehnologie.

În marile capitale europene, semafoarele inteligente se adaptează în timp real - pot prelungi verdele pentru pietonii care încă traversează sau pot sincroniza culorile astfel încât mașinile să nu aștepte inutil.

Un sistem asemănător ar putea fi implementat și în București, printr-un proiect anunțat de Primăria Capitalei, care vizează 92 de intersecții și treceri de pietoni, cu 305 camere video și 1.500 de senzori.

Corespondent PROTV: „O componentă a acestui sistem este iluminatul inteligent al trecerilor de pietoni nesemaforizate, testat deocamdată aici, pe Șoseaua Chitilei. Senzorii detectează pietonul care se apropie de trecere și activează automat lămpile luminoase. Puternice, fiind, atrag atenția șoferilor, de la distanță, mai ales pe timp de noapte, că trebuie să încetinească.”

Trecerile supraînălțate îi obligă pe șoferi să încetinească

Deși sunt încă prea puține, trecerile supraînălțate sunt o altă soluție care îi obligă pe șoferi să reducă viteza.

Bogdan Cotigă, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sector 3: „Vorbim despre 827 de treceri de pietoni cuprinse în proiect, momentan Primăria Sec. 3 a executat 10, mai ales în apropierea școlilor, grădinițelor, unităților de învățământ. Așteptăm să vină finanțarea din partea Uniunii Europene.”

Un studiu recent arată că doar unul din zece bucureșteni se simte în siguranță ca pieton. Șase din zece spun că șoferii nu i-au văzut când traversau și tot atâția recunosc că au trecut pe roșu cel puțin o dată în ultima lună. La chestionarul făcut de mișcarea civică „Petrecerea de Pietoni” au răspuns peste 1.100 de oameni cu vârste cuprinse între 18 și 44 de ani.